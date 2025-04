Reggio Calcio trionfa al Torneo del Mare Adriatico e si prepara per il Memorial Nola

Tanti successi per la Reggio Calcio alla 9ª edizione del Torneo del Mare Adriatico, organizzato da Adriasport, che ha avuto luogo dal 18 al 21 aprile; una manifestazione di calcio giovanile con ben 224 squadre che hanno giocato un totale di 588 partite in tre giorni, utilizzando 14 impianti sportivi tra Cesena, Ravenna, Cervia e Cesenatico.

Per quanto riguarda la Reggio Calcio gli Allievi 2009 guidati da Marco Bondavalli, hanno vinto il loro girone, per poi battere 2-0 in finale il Rovagnate. I Pulcini 2014 di Cosimo Fiorentino, conquistano il girone Oro Trofeo Fs Costruzioni, battendo in finale il Ponte San Pietro, mentre sempre nell’Oro, l’altro gruppo di Pulcini 2014 di Raffaele Terraciano arrivano terzi.

Un altro gruppo di 2014, quello di mister Zouhair Fanine raggiunge il podio più alto nella categoria Argento. Primo posto nell’Oro e nel Bronzo per i 2015 di Aron Appiah, mentre i ragazzi di Lorenzo Mari trionfano nel girone Argento dei 2015. Nei 2016, invece, tutti a pari merito, anche se i ragazzini della Reggio Calcio allenati da Alessandro Borghi e Chiara Razzano, non perdono neppure una partita.

Intanto, la Reggio Calcio sta ultimando i preparativi del torneo del 25 Aprile, 11ª edizione, terzo Memorial Guglielmo Nola. Partecipano 11 squadre di professionisti che manderanno in campi 2013, mentre la Reggio Calcio giocherà coi 2012.

Il torneo prenderà il via alle 9,40 con la prima gara, per poi fermarsi alle 13 con l’ultima gara prima del pranzo e riprendere alle 14,30 per poi arrivare alla finalissima delle 18. Le 12 squadre saranno suddivise in 4 da 3 l’uno.

Nel Girone A giocheranno Como, Reggio Calcio e Mantova; nel B Reggiana, Parma e Spezia; nel C Inter, Sassuolo e Cesena; nel D Bologna, Cremonese e Spal. Alla fine delle partite merenda per tutti. La scorsa edizione venne vinta dal Parma.