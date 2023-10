Regolanti riporta il sorriso. La Sangio passa di misura

SANGIOVANNESE

1

ORVIETANA

0

SANGIOVANNESE (4-3-1-2): Barberini 7,5; Lorenzoni 5 (71’ Di Rienzo 5,5), Farini 5,5, Rosseti 6, Simonti 6,5; Nannini 5,5, Disegni 5,5 (71’ Baldesi 6), Massai 6; Senesi 5 (61’ Harti 5); Zhar 5,5, Regolanti 6,5 (87’ Iaquinta). All. Bencivenni.

ORVIETANA (4-3-1-2): Rossi 7; Caravaggi 6, Vagnati 5,5, Siciliano 6, Lorenzini 5,5; Orchi 5,5 (72’ Manoni 5,5), Ricci 6, Greco 5,5 (86’ Stampete n.g); Veneroso 5, (78’ Labonia); Marsilii 5 (20’ st Osakwe 5), Santi 5. All. Fiorucci.

Arbitro: Laugelli di Casale.

Reti: 83’ Regolanti.

Note: spettatori 400 circa.

SAN GIOVANNI – Una perla a una manciata di minuti dalla fine su punizione di Giuliano Regolanti consegna alla Sangiovannese una vittoria sudata, soffertissima e che le consente di riassaporare il gusto dei tre punti a quasi un mese dall’ultimo successo ottenuto. Le due formazioni arrivano da un momento particolarmente felice, soprattutto gli ospiti sono reduci da 7 punti nelle ultime tre partite. Nella Sangiovannese si rivede Regolanti a cui è stato scontato un turno di squalifica. Nemmeno il tempo di mettersi a sedere che gli ospiti vanno vicinissimi al goal del vantaggio con Greco, strepitoso il colpo di reni del baby Barberini che nega la gioia della marcatura al centrocampista bianco rosso.

Risponde la Sangiovannese con un paio di offensive non finalizzate a dovere e poi, passata la mezz’ora, è ancora protagonista l’estremo azzurro su di un’uscita azzeccata sull’accorrente Marsilii. Dopo un minuto di recupero l’arbitro manda le due squadre negli spogliatoi al termine di una prima frazione non memorabile. Nella ripresa parte meglio la formazione ospite che si fa viva in un paio di occasioni dalle parti di Barberini, nei minuti centrali della partita non succede praticamente niente e poi, al 37’, ecco l’episodio che fa svoltare la giornata ai padroni di casa.Punizione dai 20 metri, Regolanti mira e centra con un pezzo di bravura l’angolo alto della porta di Rossi e fa esplodere di gioia i tifosi locali. I sei minuti di recupero non cambieranno l’evolversi della disputa, mercoledì per il turno infrasettimanale i ragazzi di Bencivenni saranno impegnati nel non facile campo di Altopascio. Ma il morale sarà sicuramente alto.

Massimo Bagiardi