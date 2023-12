Remedi torna e... rimedia. Così l’Aglianese riparte

È stato subito vincente il secondo ritorno in neroverde di Lorenzo Remedi che è arrivato agli ordini di mister Baiano la domenica mattina ed è andato immediatamente in campo da titolare contro il Progresso contribuendo alla pesantissima vittoria in trasferta dell’Aglianese per 3-2. Baiano non aveva bisogno di allenamenti per conoscere la sostanza e la qualità che Remedi può portare al centrocampo avendolo avuto in squadra, con la fascia di capitano, nello scorso campionato. In estate Remedi era passato al Ponsacco ma adesso è tornato, fortemente voluto dal direttore operativo Fabio Taccola e dall’allenatore Baiano. Remedi conosce bene l’ambiente avendo vestito la maglia neroverde già nell’annata 2020-21, Dopo quel campionato, in cui l’Aglianese sfiorò la promozione, Remedi fu ceduto al Lentigione dove ha giocato nel campionato successivo prima del suo primo ritorno all’Aglianese. "Devo ringraziare tutta la società – dice Remedi – sono contento di essere tornato, ma soprattutto sono contento dei tre punti importanti conquistati col Progresso". Di Remedi si è subito avvertita la capacità di unire quantità e visione di gioco. "Sono un giocatore muscolare – dice di sé il centrocampista classe 1991 – mi piace sia attaccare che difendere, cerco di dare il massimo e sono contento di aver fatto un’ottima prestazione come del resto ha fatto tutta la squadra". I più contento è il direttore operativo Fabio Taccola. "Ci volevano questi tre punti per iniziare a macinare la classifica – dice – ci siamo spesi molto per portare Remedi all’Aglianese e sono molto contento della sua prestazione". L’Aglianese si è portata a 20 punti, a -6 dalla zona play-off e la squadra dà segni di crescita come rendimento e come risultati. "Vorrei dire che qui siamo duri a morire", tuona Taccola.

Giacomo Bini