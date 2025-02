Renate allo snodo playoff. Match pesante a Novara

Un punto separa il Renate dal Novara, le due squadre che si sfidano oggi al “Silvio Piola“ per quello che è a tutti gli effetti uno scontro diretto in chiave playoff. Mancano ancora parecchie partite a ma visto il traffico a cavallo della decima posizione, fare il pieno di punti in partite del genere è fondamentale.

Capitolo formazione. La difesa è il reparto col miglior rendimento, per fortuna in una squadra che ha il peggior attacco del torneo. Sulla strada della conferma il trio composto da Spedalieri, Auriletto e Riviera. A centrocampo salgono le quotazioni di Calì (foto), match-winner otto giorni fa. Gente che vede la porta serve come il pane in questo Renate.

Per l’attacco c’è sempre l’imbarazzo della scelta… in negativo. Nel senso che i gol delle punte latitano. Plescia ultimamente è punto fermo delle scelte di Foschi (colpito ieri da un lutto in famiglia), Kolaj fece gol a Gorgonzola e sabato col Lecco è partito titolare lasciando il posto all’80’ a Di Nolfo che non gode più della stessa fiducia. È vero però che c’è lo zampino di Bocalon nel gol da tre punti di Calì anche se il Doge sembra quasi essere una seconda scelta nelle gerarchie.

Ha a disposizione tutti gli effettivi mister Gattuso che recupera sia De Graca che Asencio; intoccabile Morosini. Si gioca alle 17.30, diretta su Sky Sport e in streaming su Now.