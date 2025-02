Renate all’ultimo respiro. Le pantere graffiano Lecco

Ha dovuto aspettare 56 giorni per tornare a festeggiare una vittoria, ma ne è valsa la pena per il Renate visto che i primi tre punti del 2025 li ottiene nel derby contro il Lecco. Un successo che vale doppio sia per una giusta rivalità, ma soprattutto per la classifica. Lo spettro playout, dopo le sei sconfitte di fila, si allontana.

Partita con poche emozioni, sostanzialmente brutta e noiosa che sembra avviata a uno 0-0 sostanzialmente giusto, la decide un guizzo di Calì entrato poco prima. Lineare il Lecco: poca cosa prima, ma anche dopo il gol. La reazione ospite manca, ma anche negli 84 minuti precedenti si era visto ben poco.

Cronaca. Dopo 15 minuti di nulla, il brivido corre sulla schiena dei 500 tifosi blucelesti quando Grassini va davvero a tanto così da appoggiare il pallone nella sua porta. Superficiale il controllo nell’area piccola sul traversone di Mastromonaco, ma la fortuna lo assiste. Risposta al 20’ di Sene che incrocia bene, un difensore e Nobile salvano in angolo. Altro quarto d’ora di nulla poi i decibel risalgono al 32’ quando il filtrante di Grassini attraversa tutta l’area senza che nessuno ci metta il piede.

Un lampo di calcio al 37’, Kolaj per Ghezzi, prima bella palla in verticale ma Ghezzi non è lesto e la difesa del Lecco salva in extremis. Schermaglie nella prima metà della ripresa, un paio di conclusioni dalla distanza, un cross sbagliato che obbliga Furlan ad arrampicarsi sotto la traversa, prima della sassata da 30 metri di Frigerio che esalta le doti di Nobile.

Al minuto 40 il gol vittoria, quasi inatteso. Bocalon crede a un pallone in prossimità della linea di fondo, resta vivo e per Calì è un gioco da ragazzi insaccare il gol scaccia-crisi.

RENATE-LECCO 1-0 (0-0) Marcatore: 40’ st Calì.