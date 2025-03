Renate aspetta la capolista. Padova, il tranello è pronto

Il “Mino Favini“ si mette il vestito della festa perché stasera arriva la capolista. C’è Renate-Padova e la posta in palio è ghiotta per entrambe. Forse più per gli ospiti che devono guardarsi dal Vicenza e sono a 19 punti dalla conquista della Serie B; ma anche per i padroni di casa che con 41 punti ne hanno una decina di vantaggio sulla zona playout ma sono a cavallo della decima/undicesima posizione che non dà ampie garanzie di playoff. Traguardo minimo di una squadra che i playoff comunque li vale. È anche vero che la quarta posizione (occupata dalla Virtus Verona) è a cinque lunghezze, che potevano essere tre con un pizzico di attenzione in più domenica sera a Caldiero coi padroni di casa che hanno agguantato il 2-2 al 94’.

Capitolo formazione. Quanto Foschi terrà conto degli impegni ravvicinati? Di sicuro non potrà contare sullo squalificato Spedalieri, uno dei più positivi in questo scorcio di campionato. Lo sostituirà con ogni probabilità Pellizzari. Riviera non figura nella lista dei convocati. L’unico titolare della difesa sarà pertanto Auriletto come centrale. Potrebbe cambiare qualcosa a centrocampo e in attacco dove le risorse sono più variegate. Ma anche qui si registra qualche assenza come quelle di Kolaj, infortunatosi sul finire del primo tempo a Caldiero e di Di Nolfo. Potrebbero tornare d’attualità dal 1’ le opzioni Mazzaroppi e Plescia (foto Peruzzetto).

Il Padova, invece, viaggia sulle ali dell’entusiasmo nonostante lo sciopero “casalingo“ dei suoi tifosi più accesi. Che, invece, in trasferta non hanno mai fatto mancare il loro apporto e anche oggi, nel turno infrasettimanale lontano dal Veneto, seguiranno in almeno 200 unità i propri beniamini. Ne vale la pena visto che i biancoscudati sono praticamente dalla prima giornata in testa al campionato e vantano cinque punti di margine sui “cugini“ di Vicenza (in campo alle 20.45 a Novara) quando al termine mancano appena otto gare. Ogni tappa è cruciale e Andreoletti lo sa. L’ex tecnico del Seregno avrà l’imbarazzo della scelta nella stesura avendo l’organico interamente a disposizione, eccezion fatta per Belli. Calcio d’inizio alle 18.30, arbitra Di Cicco di Lanciano, diretta su Sky e Now.