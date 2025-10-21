Renate, attenti all’Inter. Torna capitan Auriletto

Tornerà Auriletto al centro della difesa nerazzurra. È questa la più importante novità in casa Renate in vista del recupero di questo pomeriggio (16.30) allo U-Power Stadium contro l’Inter U23. A 72 ore di distanza dalla prima vittoria casalinga contro la Dolomiti Bellunesi, la formazione brianzola torna in campo per provare a dare continuità in una delle fasi più intense dell’anno che prevede cinque partite nel giro di 15 giorni. Questo ciclo eccezionale e concentratissimo obbligherà Luciano Foschi a fare calcoli e centellinare ogni energia dei suoi giocatori. Che, tradotto in parole povere, significa turn-over. Quanto ne farà oggi? Sicuramente in difesa con il rientro del capitano che a Meda sabato ha scontato il suo turno di squalifica. Lo aveva sostituito Vassallo tutto sommato bene visto che di gol subiti non ce ne sono stati. "Non è escluso che lo riproporremo lì. Avevamo bisogno di esperienza. Idea nata da un confronto coi direttori" motiva Foschi. Ha guadagnato punti nelle ultime giornate, sempre restando in tema di difensori, Paolo Gardoni autore contro i bellunesi di un salvataggio provvidenziale. Se la gioca oramai alla pari con Riviera. A centrocampo, per la sfida contro i nerazzurri, gli interrogativi più numerosi. Potrebbe esserci un po’ di riposo per Esposito specie ora che finisce l’arretramento di Vassallo in difesa, occhio anche a Rossi per il ruolo di play di centrocampo. Ruiz Giraldo non si tocca specie ora che sta bene, poche alternative anche in attacco con Spalluto e Anelli come unici superstiti dagli infortuni. Oltre ai lungodegenti De Leo e Di Nolfo è sempre out il centravanti Ottar Karlsson, che sta recuperando da una lesione di secondo grado al muscolo semimembranoso della coscia sinistra. Potrebbe tornare a disposizione per la gara di sabato contro il Lecco. Calì e Kolaj si giocano l’ultima maglia a disposizione. "Se sta lassù un motivo ci sarà" dice Foschi dell’Inter. "Composta da giocatori che hanno prospettive diverse rispetto a quelli di Serie C e cioè di essere un giorno in A o in Champions. Hanno avuto un giorno in più di recupero, ma senza far polemica… Insomma, un match difficile contro una squadra importante". Arbitra Terribile di Bassano.