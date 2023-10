Renate, beffa all’ultimo respiro. La vittoria col Novara sfuma al 95°

Incredibile epilogo a Meda. Il Renate si fa rimontare due gol dal Novara che conquista così il primo punto dell’era Gattuso. Nulla lasciava presagire un finale così dopo i due gol nel primo tempo che avevano indirizzato la gara a favore dei padroni di casa. Che invece nella ripresa perdono col passare dei minuti metri di campo e il comando delle operazioni. I cambi dicono bene ai piemontesi che ci credono fino alla fine e beffano le pantere. Cronaca. Prima mezz’ora vietata a chi soffre di colpi di sonno facili. Il canovaccio è fisso, il Renate che fa tanto possesso palla e il Novara ermetico che nemmeno pressa ma attende le mosse dei padroni di casa. Le difficoltà che stanno caratterizzando l’ambiente influiscono e mettono paura. Non fa molto di più il Renate che al 12’ si affida alle capacità balistiche di Sorrentino che dalla medesima distanza non concede il bis dopo la meraviglia di Vicenza. Servono gli errori dei giocatori del Novara perché il Renate sfondi. Al secondo, di Urso, Amadio fa il break a destra, calcia bene in diagonale ma non incrocia abbastanza e Boscolo Palo, pur non piazzato ottimamente, evita il gol. All’improvviso il gol, anzi i gol per un uno-due mortifero che affonda un Novara incredibilmente vulnerabile. Il primo nasce da una sponda aerea di Garetto per Sartore che non ci pensa un centesimo e, in mezzo a tre, scarica in diagonale di destro la sfera alle spalle del portiere. Passa una manciata di secondi e la combina grossa Boscolo Palo che esce senza senso, Sorrentino lo “uccella” col destro e poi di mancino, con la porta sguarnita insacca. C’è anche il marchio di Fallani prima del riposo, il suo colpo di reni dice di no all’ex Rossetti. Nella ripresa la partita è ovviamente più aperta, il Novara non ha più nulla da difendere, anzi, subito in apertura è graziato da Sorrentino di testa. Rossetti, poco dopo si divora un altro gol (alto).

Pavanel perde di nuovo Bracaglia (era al rientro) e assiste poi alla rimonta degli ospiti che rimettono in piedi la partita grazie al sinistro di D’Orazio. Il Renate si spompa e all’ultimo pallone della gara subisce il pareggio ad opera di Scappini in mischia.