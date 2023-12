Renate, bello senz’anima: "Ci manca l’orgoglio"

Alla fine il passivo di quattro reti (a una) è impietoso (e immeritato), ma dipinge bene l’opposto stato di salute tra due squadre. Il Mantova, rivelazione fino ad un certo punto del torneo, prima e lanciatissima, che ha trovato in Possanzini il suo profeta. Il Renate che non vince da 50 giorni o giù di lì, ma che finalmente ha praticamente recuperato tutti e può ripartire, come ha sottolineato Pavanel in conferenza stampa, dalla prima oretta di gioco disputata alla pari, e in certi momenti qualcosa di più. Ma anche tanto fragile nella ripresa, tanto da subire quattro reti. Renate capace di sfruttare le amnesie difensive della capolista dopo un centinaio di secondi (nella foto l’azione del gol di Sorrentino), un po’ meno quando un giocatore del Mantova, sull’ennesimo retropassaggio, scivola e Bianchimano si presenta tutto solo davanti al portiere. Sufficienza? Supponenza? Pensatela come volete, ma il suo “scavetto“ è da dimenticare, il pallone scivola a lato. Forse, fosse entrato, non sarebbe cambiato nulla perché il Mantova dopo il 60’ non perdona nulla ai nerazzurri che alzano bandiera bianca una volta rimasti in dieci per il rosso a Possenti.

"Un’ora equilibrata, in occasione dell’azione del secondo gol c’è stata una grave mancanza difensiva e una volta sotto abbiamo avuto fretta di recuperare e contro questo Mantova non te lo puoi permettere – taglia corto il mister –. Se fai un fuori giri vieni castigato, l’avevo detto anche ai ragazzi. Poi l’espulsione, lì il passivo in effetti è stato pesante". Pavanel fa leva sull’orgoglio della squadra: "Non vinciamo da troppo tempo e questa cosa pesa. Per uscire da queste situazioni servono gli uomini forti. Stiamo recuperando tutti, però questo è il momento di tirare fuori l’anima". Gli aspetti positivi della sfida contro il Mantova si concentrano fino a che la situazione è stata sull’1-1. "Ripartiamo dal primo tempo, dalla prima ora di gioco, non dimentichiamoci che di fronte c’era la capolista. È stata un’ora importante, ma restano da migliorare tante cose". E adesso la settimana è corta. Venerdì, l’Immacolata, c’è l’Albinoleffe in casa e qualcuno sarà sotto esame.