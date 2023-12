Renate, bisogna tornare a vincere. Nel mirino AlbinoLeffe e Giana

AlbinoLeffe oggi, Giana il prossimo weekend. La sensazione è che il Renate si giochi molto in questi 180 minuti che precedono comunque l’ultimo impegno pre-natalizio cervelloticamente piazzato sabato 23 alle 18.30 nel gelo di Meda contro il Trento. Ma oramai non ci stupiamo più di nulla. Tra l’altro oggi è pure il Serie C Day pomposamente inserito nel bel mezzo di un ponte che chissà quanti appassionati… appassionerà. Ma restiamo al Renate che oramai cavalca verso i due mesi senza vittorie e, appunto, i due derby lombardi ampiamente “alla portata” ci diranno dell’effettivo stato di salute della squadra di Pavanel ora che praticamente tutti gli infortunati son stati recuperati e si allenano regolarmente in gruppo. Contro l’AlbinoLeffe i convocati sono 24, manca ovviamente Possenti in difesa squalificato dopo il doppio giallo di Mantova, non c’è nella lista Bosisio, non c’è a centrocampo nemmeno Currarino. La formazione sembra abbastanza obbligata con Fallani tra i pali, dietro sulle corsie vedremo Amadio e Bracaglia con in mezzo Auriletto e Mondonico.

A centrocampo saranno gli stessi tre di Mantova ovvero Garetto, Esposito e Baldassin mentre in attacco si profila il tridente immaginato da Magoni e Pavanel a lugio con Rolando, Bianchimano e Sorrentino. Parla Bracaglia, sicuramente tra i grandi protagonisti dello sprint iniziale del Renate. Il suo infortunio e la sua assenza hanno poi un po’ coinciso con il momento di discesa in classifica; oggi i nerazzurri sono fuori dalla zona playoff. "In questo momento i tre punti sono fondamentali perché arriviamo da settimane, forse mesi, difficili. Però dobbiamo rialzare la testa e farlo in campo è il modo migliore. Cosa ci sta mancando? Le prestazioni bene o male ci sono, mancano i risultati. Contro l’AlbinoLeffe dobbiamo puntare tutto sul fattore campo, far valere che si gioca in casa nostra".

Il match, in programma alle 14, sarà arbitrato da Jules Roland Andeng Tona Mbei di Cuneo e sarà trasmesso in diretta su Sky Calcio e in streaming su Now.

(Gasperi in foto Peruzzetto).