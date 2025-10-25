Renate, col Lecco è quasi derby. Club a otto punti di distanza in C. Foschi recupera la punta Karlsson

Non è un derby ma poco ci manca. La provincia è quasi la stessa ma non c’è eccessivo campanilismo anche perché si affrontano due ambienti sostanzialmente diversi. Tranquillo (molto) a livello di tifosi quello del Renate, decisamente più caloroso quello del Lecco. Dal lago a Meda questo pomeriggio (17.30) ne arriveranno tanti, 200 circa anche perché la squadra va bene e nonostante il ko interno col Brescia dello scorso weekend è seconda, proprio assieme alle rondinelle, ma lontanissima dalla capolista Vicenza. Il Renate ha 8 punti in meno e guida il gruppone delle inseguitrici. Buone notizie dall’infermeria per il grande ex di turno Luciano Foschi che recupera in attacco Karlsson il quale però partirà dalla panchina, ma non si esclude un inserimento per concedere fiato ad Anelli e Spalluto. Il tutto in attesa del rientro di De Leo il cui “calvario“ sta finalmente per avere fine. Le ultime visite mediche hanno ricevuto buoni riscontri. Con tutti disponibili – a parte i lungodegenti – le scelte dovrebbero essere le seguenti: davanti a Nobile solito terzetto di difesa con Auriletto, Spedalieri e Gardoni. In mezzo tanti ballottaggi, tra Esposito (foto Peruzzetto) e Vassallo come play, tra Mastromonaco e Ghezzi come quarto di destra e tra Ruiz Giraldo e Riviera come quarto di sinistra. Nel 3-4-2-1 dubbi anche per uno dei due trequartisti (Calì, favorito, o Kolaj?), mentre Anelli e Spalluto partiranno titolari.

Dirige il match il signor Angelillo di Nola. Nelle categorie regionali il Ceriano sarà ospite alle 20 dal Canegrate mentre a Concorezzo c’è il derby con la Speranza Agrate alle 18.