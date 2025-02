Renate, crisi ad alta tensione. Nerazzurri sotto pressione. Contro Vicenza senza due titolari

Dopo la disfatta casalinga contro la Virtus Verona, il conseguente silenzio stampa imposto a Luciano Foschi oltre alle indiscrezioni circolate in settimana su come la sua panchina non fosse così salda come sembrava sette giorni fa dopo i tre schiaffi di Gigi Fresco rifilati alla compagine nerazzurra, è lecito pensare che in vista del match di questa sera contro il Vicenza potrebbero cambiare tante cose in campo. Parliamo a livello di formazione titolare. Ovviamente filtra zero da Renate se non un paio di messaggi motivazionali pubblicati sui canali ufficiali magari per smorzare la tensione in vista dello scontro al cospetto di una delle squadre più forti del torneo.

Di sicuro mancheranno i due squalificati tutt’altro che di poco conto come l’estremo difensore Tommaso Nobile e il centrocampista Francesco Vassallo. Tra i pali spazio al giovane Francesco Ombra (foto) mentre in mezzo potrebbero giocare Esposito o molto più probabilmente Bonetti.

Poi c’è poco che si può prevedere se non i soliti Auriletto al centro della difesa (a tre o, chissà, che dopo le ultime débâcle si torni alle origini…) mentre per l’attacco torna nelle possibili rotazioni dopo uno stop relativamente lungo anche De Leo. Sulla sponda vicentina non ci sarà Sandon alle prese con un problema fisico, mentre rientrano Cuomo e Rossi. La gara con il Renate precede le due gare decisive contro Feralpi, a Salò, e poi Padova. Dirige l’incontro il signor Maccarini di Arezzo. Calcio d’inizio al “Mino Favini“ di Meda alle 17.30, diretta su Sky Sport e in streaming su Now.