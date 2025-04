Renate e Trento ai playoff: pareggio a reti inviolate e spettacolo di Nobile

Adesso sì che si può davvero pensare al ranking dei playoff. L’ultimo turno regala la certezza matematica al Renate (ma anche al Trento con cui ha giocato sabato) della post-season. Finisce 0-0 ed è già una mezza notizia perché sostanzialmente il Renate quest’anno ha vinto (spesso 1-0) o perso, quasi mai pareggiato (sei volte).

Una piccola considerazione statistica che racconta bene anche la sfida del “Briamasco“, non indimenticabile specie per gli ospiti, quasi mai al tiro con discreta pericolosità nell’arco dei 90 minuti e salvati invece a tempo scaduto dalla doppia parata acrobatica di Tommaso Nobile, diventata virale sui social per la spettacolarità e l’elevatissimo grado di difficoltà. Ma anche per il suo peso specifico visto che di fatto porta in dote un punticino che tiene il Renate nel gruppone delle squadre a quota 54. Oggi sono in sei nel breve volgere che passa tra i 56 dell’AlbinoLeffe (che ha rallentato, come il Renate nelle ultime due uscite) e i 54, appunto. Si decide tutto negli ultimi 180 minuti e il Renate se la vedrà con la pericolante Pergolettese venerdì sera in casa a Meda alle 20 e poi con la Pro Vercelli.

È sereno Luciano Foschi nell’analisi del match di sabato. Con in tasca i playoff, l’analisi parte… dal valore elevatissimo degli avversari. "Il Trento è una delle squadre che esprime il miglior calcio in categoria… che già vederne di bel calcio è difficile. Giocano bene. Giocano a un tocco. I tempi di gioco sono quelli che fan la differenza. E noi siamo stati bravi a tenere botta. Siamo mancati nelle situazioni in cui potevamo fare gol, specie nel primo tempo. Poi nella ripresa, specie nella seconda parte, sono mancate le risorse soprattutto negli ultimi 20 minuti".

E Foschi ha anche sottolineato la situazione complicata in attacco dove mancavano Bocalon per squalifica – che di solito uno spezzone lo gioca anche se poco incisivo in area di rigore – e Delcarro per infortunio muscolare che lo terrà fuori anche fra tre giorni. Giusto non rischiarlo soprattutto in vista del mese di maggio per i playoff. Era al rientro tra i disponibili Kolaj che però il tecnico di Albano Laziale non se l’è sentita di rischiare. Verrà buono anche lui per le sfide di post-season.