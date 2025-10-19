Renate finalmente si sblocca in casa. La Dolomiti Bellunesi finisce ko

RENATEdi Roberto SanvitoIl Renate si sblocca a Meda con un gol per tempo alla Dolomiti Bellunesi proponendo anche qualcosa di inedito a livello tattico. A partire da Vassallo al centro della difesa, ma i pesi specifici sono diversi e si vede, a maggior ragione quando gli ospiti restano in 10. Cronaca. Primo tempo movimentato da un gol, un rigore parato, un’espulsione e tre ricorsi al FVS (la copia del Var in C). Insomma, chi c’era, non molti, si è divertito magari non per i contenuti tecnici ma per i tanti episodi che hanno caratterizzato i 50 minuti, recupero incluso, iniziali. Al 12esimo il Renate passa in vantaggio. Il gol di Anelli in acrobazia nasce sugli sviluppi di una rimessa laterale, la difesa della Dolomiti non sbroglia e viene punita. Guadagna metri di campo la formazione ospite e riesce a pungere in area, provvidenziale Gardoni col gambone sulla conclusione a botta sicura di Mazzocco. Son dieci minuti di supremazia territoriale dei bellunesi che però non portano alcunché. Il copione sembra quello di sempre, interrotto però dall’episodio nell’area ospite con il contatto tra Burrai ed Anelli che invita la panchina nerazzurra a chiedere l’intervento della tecnologia. E questa volta paga perché l’arbitro vede un rigore e caccia Burrai. Mette d’accordo tutti Consiglio che intuisce la soluzione scelta da Spalluto e trattiene il pallone. La ripresa si apre con un Renate coraggioso e tra il 5° e il 6° chiude i giochi. Evita danni al primo tentativo la Dolomiti Bellunesi col salvataggio di Tamanti sulla conclusione di Spalluto dopo la sponda di Delcarro.Sul corner, altro spiovente e questa volta non c’è nessuno a murare Spedalieri che solissimo di piatto insacca. Poi si vive di pura rendita. Più Dolomiti senza mai fare paura e il ciclo di cinque gare in 15 giorni si apre con una vittoria.