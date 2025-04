Renate in cerca di vittoria cruciale a Trento per i playoff

Se il Renate vorrà arrivare quarto, saltare il primo giro di partite ai playoff e coronare una stagione alla resa dei conti più che positiva questo pomeriggio alle 15 a Trento giocherà per un solo risultato. Le due formazioni attualmente sono appaiate al quinto posto a quota 53, l’AlbinoLeffe si è leggermente avvantaggiato nell’ultima giornata salendo a 56 e giocherà alle 17.30 contro il Lecco, poi alla fine ne resteranno due di gare da disputare.

Ma è chiaro che quella odierna del “Briamasco“ rappresenti un punto di svolta per le ambizioni della squadra di Luciano Foschi dopo il non brillante ko interno con la Triestina. "Mi immagino una partita equilibrata tra due squadre che fin qui han fatto gli stessi punti. Noi vogliamo continuare a dare seguito a quanto di buono fatto finora e raggiungere i playoff. Non so in quale posizione, questo dipenderà solo da noi. Contro la Triestina abbiamo sprecato un’ottima occasione, però ci dobbiamo credere fino in fondo" le parole del trainer alla vigilia della trasferta.

Di questa volata finale ha parlato anche il direttore sportivo Oscar Magoni che ha da pochi giorni rinnovato il suo contratto fino al 2027. "Dobbiamo restare molto concentrati in queste tre ultime partite per agguantare un’ottima posizione in chiave playoff e poi farli con tanta determinazione, ma anche unità e umiltà che sono caratteristiche proprie nel Dna del Renate".

Mister Foschi per Trento recupera a centrocampo Vassallo che ha scontato il turno di squalifica, per lo stesso motivo, Bocalon (che sarebbe comunque partito dalla panchina) e soprattutto Delcarro, fuori (probabilmente anche contro la Pergolettese) per un problema di tipo muscolare. Questo significa andare a toccare il tridente che ben si è comportato nelle ultime 5-6 uscite. Vedremo chi utilizzerà il tecnico al fianco di Calì (foto) e alle spalle di De Leo in attacco. Indisponibili anche Ombra, Satriano e Pellizzari mentre ci sarà Kolaj in attacco. Nelle fila dei padroni di casa spicca l’assenza del centrale difensivo di scuola Monza Sheriff Kassama, out fino alla fine della stagione. Dirigerà l’incontro il signor Gemelli di Messina, diretta su Sky Sport e Now.