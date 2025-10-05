Renate, la partita della paura. Niente rischi col Cittadella

RENATEdi Roberto Sanvito

Non poteva che finire 0-0 la partita tra il peggior attacco del campionato (il Cittadella) e una squadra che tendenzialmente non attacca (il Renate). Tra una che non vince da un mese, ancora il Renate, e il Cittadella che in trasferta non fa tre punti addirittura da marzo. Zero gol, zero emozioni, zero tutto ma forse va bene così a entrambe, specie al Renate che torna a muovere la classifica dopo le due brutte battute d’arresto con Ospitaletto e Trieste.

Non vanno meglio le cose al Cittadella che naviga nei bassifondi, poco sopra c’è il Renate che pare abbia già perso lo smalto delle primissime giornate e che fatica a fare gioco. Insomma, ne scaturisce una partita piatta, noiosa che porta un punticino a testa e null’altro. Dire che vince la paura a ottobre è forse esagerato, sicuramente la mediocrità sì.

Cronaca. L’occasione più ghiotta è del Cittadella e sono già trascorsi quasi tutti i 45 minuti. Salvi effettua un traversone dalla fascia destra, Castelli colpisce bene di testa ma in prossimità della linea di porta c’è Auriletto che salva la sua porta. La conclusione centrale di Spalluto interrompe le ostilità al 45’.

Calì con un diagonale e Ghezzi con una conclusione velleitaria dalla distanza provano a scaldare. Nel finale c’è più Cittadella, il pallone buono è sui piedi di Vita (direttamente da rimessa dal fondo) ma il pallone va sull’esterno della rete. Al minuto 84 errore da matita blu scura tendente al nero per Kolaj che sbaglia un passaggio elementare verso Delcarro che si sarebbe trovato a tu per per tu col portiere. Foschi in panchina si infuria…