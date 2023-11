Renate, la prova del nove. Sfida alla “nobile” Novara

Attenzione ai trabocchetti. Nel primo, sette giorni fa, il Renate ci era già cascato perdendo in casa contro la Pro Patria dopo aver sbancato d’autorità il “Menti” aprendo quella che ora, per il Vicenza dell’ex Aimo Diana, è già a tutti gli effetti una crisi suggellata dalla contestazione dei tifosi e dalle scuse della dirigenza.

L’avvertimento arriva direttamente da Massimo Pavanel nel dopo-partita del preziosissimo punto conquistato nella tana dell’imbattuto Padova martedì sera.

"L’altra volta avevamo vinto a Vicenza e poi siamo caduti con la Pro Patria. Adesso fermiamo quella che era la capolista del girone e sulla nostra strada arriva il Novara che ha già cambiato allenatore. È questa la nostra vera prova del nove. Non aver fatto cinque punti senza mai perdere contro Triestina, Vicenza e Padova che fanno il loro campionato. Pensiamo a noi stessi e al nostro di campionato che adesso ci impone di fare tre punti contro i piemontesi". Stasera alle 18.30 arriva a Meda un Novara ai minimi termini, con in panchina Jack Gattuso chiamato al posto di Buzzegoli per risollevare le sorti di una squadra oggettivamente con fragilità tecniche per ora non risolte, ancora incapace di vincere un match e, anch’essa, alle prese con una sostanziosa contestazione della tifoseria rivolta anche alle componenti societarie. Come si dice in questi casi, vietato sottovalutare l’impegno e massima concentrazione. Capitolo formazione. Partiamo dal Giudice Sportivo perché per la prima volta quest’anno Pavanel dovrà fare a meno di uno dei suoi fedelissimi. All’Euganeo Rolando ha rimediato la sua quinta ammonizione che fa scattare la squalifica di una giornata. Al suo posto, nel tridente “leggero” con Sorrentino e Procaccio, il candidato numero uno per sostituirlo risponde al nome di Sartore che completerà il reparto assieme a Sorrentino e Procaccio.

In mezzo i due sicuri di una maglia da titolare sono Esposito come playmaker e Tremolada, mentre c’è un ballottaggio tra Currarino e Gasperi per lo spot mancante. Scelte invece abbastanza obbligate per quanto riguarda la difesa dove Pavanel dovrebbe confermare i quattro che a Padova hanno aiutato Fallani a mantenere la porta inviolata.

Tra i convocati non compaiono Anghileri e Baldassin mentre c’è Mondonico.

Arbitra Di Loreto di Terni. Il match sarà trasmesso in diretta sul canale 254 di Sky e su Now.