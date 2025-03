Renate, l’Atalanta si inchina: "Volevamo questi 3 punti"

Non è il solito 1-0 quello con cui il Renate ha battuto l’Atalanta, il nono stagionale ma che porta in dote, con i suoi 9 gol, 27 punti alla classifica. È un 1-0 con dentro tanta “ciccia“, tante occasioni, da una parte e dall’altra, e non il frutto di un episodio. Segna Bocalon, che avrebbe tranquillamente potuto firmare una doppietta. Para tanto anche Nobile, tra cui un rigore. Sbagliano tanto sia Renate che Atalanta e c’è pure un grosso dubbio, nel primo tempo, in area proprio del Renate con un contatto Nobile-Scheffer che l’arbitro lascia correre.

Foschi, la partita, l’aveva proprio immaginata così e non è stato un caso che ha abbondato di attaccanti "…per sfruttare gli spazi e gli uno contro uno che l’Atalanta ci avrebbe concesso. Ho schierato un numero di giocatori offensivi maggiore rispetto alle ultime gare dove di solito si palleggiava di più, ma in area risultavamo un po’ poveri. Va da sé che questa volta gli episodi ci hanno dato ragione e il riferimento è il rigore parato. Ma in generale sono contento per avere rivisto lo spirito combattivo di una squadra che voleva fortemente i tre punti".

Corta la classifica. Il Renate raggiunge la fatidica quota 40 punti, è al nono posto in coabitazione con Giana e Alcione, a tre lunghezze dal quinto, ad appena quattro dal quarto. Guardato così, il tabellone, offre spunti interessanti e nuovi insperati stimoli per questi ultimi due mesi…