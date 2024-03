Renate, non cambia nulla. Ennesima sconfitta in casa

I tifosi del Mantova ci speravano. Speravano che il Renate invertisse quel trend così negativo che ha in casa per provare a rallentare la rincorsa del Padova verso la vetta. Che ora dista appena 4 punti. Speranze mal riposte perché la striscia di risultati negativi a Meda si allunga a quota cinque, per fortuna che dietro vanno ancora più piano e considerando anche la “forbice“ in chiave playout, la situazione di classifica dei nerazzurri resta tutto sommato tranquilla. Che poi la società si aspettasse di più, questo è un altro conto, che le posizioni apicali tecniche e dirigenziali valuteranno e risolveranno a tavolino lontano dai riflettori. Ora c’è il turno infrasettimanale a Novara (domani alle 18.30) e poi il derby di lunedì sera contro la Pro Sesto che potrebbe giocarsi a Seregno viste le condizioni del manto erboso del “Mino Favini“ che necessitano un intervento straordinario per arrivare più o meno soddisfacenti fino a maggio, possibilmente inoltrato. Staremo a vedere. Intanto c’è da commentare lo 0-1 di domenica pomeriggio che visto dal campo e poi analizzato da Colombo pare essere uno scarto generoso per i padroni di casa. "Abbiamo affrontato una squadra dalle grandissime doti atletiche, tecniche e fisiche, con una qualità adeguata per giocarsela fino in fondo con il Mantova in chiave promozione in B. E non è un caso che abbiano perso una volta sola in questa stagione. Dovevamo essere perfetti per portare a casa qualcosa di positivo da questi 90 minuti e perfetti non siamo stati. Siamo andati in difficoltà all’inizio di entrambi i tempi e una volta andato in vantaggio, il Padova ha avuto la possibilità di arrotondare attraverso le ripartenze". Ancora in evidenza Ombra (foto Peruzzetto) tra i pali, bene Bosisio, cambiano un po’ i principi tattici (più un 3-4-3 che un 3-5-2) con Baldassin e Currarino da esterni di centrocampo e Anghileri, Bracaglia e D’Orsi in panchina.

Colombo non crede al fattore motivazionale per spiegare l’esito finale del match. "Più fame il Padova di noi? Direi di no, perché anche noi abbiamo degli obiettivi da raggiungere. Del resto salvi non siamo. Le differenze in campo si spiegano esclusivamente con la superiorità sotto ogni aspetto dei nostri avversari…".