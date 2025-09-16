Renate, rabbia e delusione: "Troppi errori dell’arbitro"

Errori clamorosi che hanno deciso il risultato. Lo dice e poi lo motiva Luciano Foschi analizzando Renate-Union Brescia terminata 1-3 ma, fino al minuto 81, sul punteggio di 1-0 a favore dei nerazzurri che resistono un quarto d’ora anche con l’uomo in meno per poi capitolare ingenerosamente nell’ultimo spezzone di partita. "Non avremo mai la contro-prova, ovviamente, ma resto convinto che in 11 contro 11 fino alla fine questa partita non l’avremmo mai persa" il pensiero condivisibile di Foschi. Poi attacca Giuseppe Vingo della sezione di Pisa, il direttore di gara, veterano della categoria visto che arbitra in Serie C dalla stagione 2020/21 e ha superato oramai le 60 gare. "Noi abbiamo commesso degli errori, ma c’è chi ne ha commessi di più". E il riferimento è al fischietto toscano – e ai suoi collaboratori – elencando una serie di situazioni riviste anche a video ma non ravvisate correttamente, secondo Foschi. "Il primo gol del Brescia è in netto fuorigioco. Il pallone ritorna a Di Molfetta che è vicino alla linea di fondo e sul palo non ci sono nostri giocatori. Ma cosa vanno a rivedere gli arbitri al video? Che me lo spiegassero… Perché qui non si tratta di pochi centimetri, ma di due metri! Sul secondo gol, l’azione è viziata da un fallo di mano, che giudicano ininfluente. E sul rigore a nostro favore nel primo tempo che abbiamo contestato, l’arbitro ci dice che un contatto c’è stato ma non così grave da assegnarlo". A questo proposito vengono a soccorso gli scatti fotografici da bordo campo in cui si nota il piede sinistro del difensore ospite contro, quasi sotto, quello di Karlsson. "Siamo una piccola realtà che non può alzare la voce, altrimenti veniamo immediatamente ripresi. Ma se certe situazioni le vedo io a video negli spogliatoi, allora può anche l’arbitro!". Chiuso questo capitolo, Foschi si porta a casa anche tante cose positive. "In parità numerica abbiamo dimostrato che possiamo fare fastidio anche a una corazzata. In 10 contro 11 abbiamo avuto tre opportunità per il 2-0 mentre subiamo il secondo gol in contropiede. Che significa due cose, che anche con l’uomo in meno siamo andati di là per vincerla, ma anche che forse potevamo essere più accorti. Mi tengo stretta questa mentalità, ci porterà lontano".