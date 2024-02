Renate, rincorsa per la vittoria: "Peccato la carburazione lenta"

Il momento del Renate si riassume con qualche dato. A Busto Arsizio per la settima volta consecutiva la squadra di Alberto Colombo ha dovuto rincorrere gli avversari. Nel senso che ha subito gol per prima e come altre volte è capitato, al primo tiro in porta. Allo “Speroni” però è andata bene perché la squadra ha reagito alla grande trovando quasi immediatamente il pareggio di Bocalon che alla fine si è portato a casa il pallone della partita segnando una straordinaria tripletta. Era un po’ mancato nei tabellini il Doge nelle ultime apparizioni, questo giro ha fatto gli straordinari. Altro dato sottolineato giustamente da Colombo nella sua intervista è che nelle ultime quattro trasferte, ovvero tutte quelle del girone di ritorno e nel nuovo anno solare, sono arrivati qualcosa come dieci punti, il frutto di tre vittorie e del pari con l’Atalanta Under 23. "Un bottino da alta classifica" dice Colombo. E forse anche qualcosa di più, aggiungiamo noi. Peccato che in casa, e anche questo ha detto Colombo, le cose vanno esattamente al contrario ed è su quello che bisogna lavorare da qui in avanti per evitare brutte sorprese in questo campionato sull’altalena. A dire il vero Colombo, dice lui, ha lavorato anche molto sull’approccio ai match. "Tutte le stiamo provando: dall’alzare la tensione nel pre-gara o fin già dalla rifinitura, fino a cambiare la programmazione per arrivare in un determinato modo alla partita. Ma si sa, il calcio non è una scienza esatta. Il perché di queste partenze false? Se lo sapessi, se avessi la medicina non sarebbe più accaduto, e invece…". La condizione fisica e atletica non sembra essere invece un problema. "A Busto eravamo alla quinta gara in 15 giorni, con poche rotazioni. Molti giocatori le hanno giocate quasi tutte. Andare sotto dopo l’ennesima partenza col freno a mano tirato e ribaltarla non era facile. Sono felicissimo per la squadra anche perché i risultati dagli altri campi imponevano una vittoria.

Non fare questi tre punti ci avrebbe portato giù. Questo 3-1 ha un duplice valore: mantiene invariato il margine sulla zona rossa dei playout e ci dà una bella iniezione di fiducia".