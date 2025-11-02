Renate, sfida a Lumezzane. Prima uscita per De Leo

Ha qualche ora in più per recuperare le fatiche di quattro partite, praticamente una ogni tre giorni, il Renate che, questa volta, sfrutta a suo vantaggio il modello “spezzatino“ della Lega Pro e posticipa alle 20.30 la sfida a Lumezzane. Orario che ha sicuramente poco appeal per il grande pubblico (ma anche per il piccolo…) ma che permette ai nerazzurri di riprendere fiato dopo l’impegnativa gara di mercoledì in Coppa Italia vinta ai rigori contro la Juventus. Ora sulla strada dei ragazzi di Foschi ci sarà l’Inter U23. Ma c’è tempo.

Testa al campionato ora e testa al Lumezzane che non ha iniziato benissimo e che se non ci fosse la Triestina partita da -23 sarebbe ultimo in coabitazione con la Pro Patria a quota 8 punti. Cinque in più ne ha il Renate, ai limiti della zona playoff, in un contesto di classifica che, a parte le prime tre, è tutto sommato ancora equilibrato e aperto a ogni soluzione. Come la gara di oggi che sarà anche ricordata per la prima convocazione stagionale del centravanti classe 2005 Lorenzo De Leo, che nell’ultimo giorno di ritiro aveva riportato la frattura scomposta di radio e ulna, con successivo e indispensabile intervento chirurgico. Proprio contro il Lumezzane, l’anno scorso, De Leo ha trovato il primo gol tra i Professionisti. Continua la sua convalescenza invece Di Nolfo, mentre sarà fuori dai giochi Paolo Gardoni, che contro il Lecco ha subìto una violenta contusione al soleo del polpaccio sinistro, con ampio ematoma ancora in fase di riassorbimento. Per lui saranno eventualmente da valutare lesioni muscolari da trauma diretto. A sinistra spazio quindi a Riviera. Quello di stasera è l’undicesimo scontro diretto in Lega Pro.

Bilancio favorevole ai bresciani, che hanno vinto sei incontri (due dei quali in Coppa Italia). Il Renate ha vinto tre volte e, curiosamente, sempre al “Tullio Saleri“, compreso lo 0-2 dello scorso 16 marzo. Una sola volta è finita in parità, proprio nel primo match ufficiale datato 4 ottobre 2014 (1-1). La “X“ quindi non esce addirittura da più di 11 anni. Sono tre gli ex in campo in questa partita. Sulla sponda rossoblù militano Manuele Malotti e Mattia Rolando, mentre in casa nerazzurra troviamo Michele Calì.