Renate sfida Arzignano nei playoff di Serie C: obiettivo vittoria a Meda

MEDA (Monza)Il Renate si prepara alla sua 14esima partita nei playoff da quando gioca in Serie C. La giocherà oggi alle 17.30 a Meda contro l’Arzignano, che proprio all’ultima giornata ha spodestato il Novara che a Trieste ne ha presi sei ed è uscito dalle prime dieci posizioni, scavalcato proprio dai veneti protagonisti di una rimonta incredibile. E pensare che nelle prime nove gare avevano totalizzato appena quattro punti. Il ritorno di Bianchini in panchina ha risvoltato come un calzino la squadra che poi ne ha ottenuti 49 nelle rimanenti gare qualificandosi per il rotto della cuffia ai playoff. Non è la prima volta che Renate e Arzignano si incontrano nella post-season, era già avvenuto nel 2023, a Meda finì 0-0 e i nerazzurri passarono il turno. Non è brillantissimo il bottino del Renate nei playoff visto che nelle 13 gare fin qui giocate ha vinto una volta sola a Padova (ma finì eliminato), ha pareggiato cinque volte e perso sette. Anche oggi basterà un pareggio al 90’ (in virtù della migliore posizione in regular) per proseguire in un’avventura di cui Luciano Foschi è profondo conoscitore avendo già vinto la lotteria da 28 squadre alla guida del Lecco. Ma col Renate sarà sicuramente più complicato. Intanto per la sfida di oggi, dopo tre turni fuori per infortunio, recupera in attacco Andrea Delcarro che tornerà, presumibilmente, a fare coppia con Michele Calì, l’uomo più in forma tra i nerazzurri e autore di 8 gol nella seconda parte della stagione, alle spalle dell’unica punta De Leo o Plescia, anche se la soluzione con due punte vere (3-4-1-2) utilizzata nelle ultimissime uscite non è affatto dispiaciuta al tecnico di Albano Laziale. Rispetto Vercelli è più che verosimile il ritorno dei titolari anche in difesa (Auriletto) e a centrocampo (Vassallo).

Foschi immagina così la post-season di Serie C da 28 squadre per un solo posto al solo: "La prima gara di playoff è la più complicata perché ci sono aspettative. Ma i playoff sono una partita per volta, non ci sono favorite, nessuno può pensare di vincere facile, ne sentiremo di ogni da qui in avanti su chi è favorita e chi meno. Noi? Con l’Arzignano sarà una partita difficilissima, equilibrata come del resto lo sono state tutte quest’anno". Da Arzignano è in arrivo un pullman di tifosi sovvenzionato dalla società. Arbitra Burlando di Genova.

RENATE (3-4-1-2): Nobile; Spedalieri, Auriletto, Riviera; Mastromonaco, Esposito, Vassallo, Ghezzi; Calì; Delcarro, De Leo. All. Foschi.