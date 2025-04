Renate sfida Pro Vercelli per il quinto posto: obiettivo playoff

Nel venerdì che ci dirà se l’ex allenatore del Seregno Matteo Andreoletti porterà in Serie B il suo Padova a spese del Vicenza, il Renate (che al Padova poco più di un mese fa tre gliene ha rifilati…) si gioca il quinto posto nell’ultima sfida di stagione regolare contro la Pro Vercelli.

Poi ci saranno in playoff, sicuri. Con una vittoria questo pomeriggio alle 16.30 al “Piola“ i nerazzurri sarebbero sicuri quinti, nel mirino c’è sempre il quarto posto occupato dall’AlbinoLeffe a +2 che regalerebbe il passaggio diretto al secondo turno della fase a gironi. In caso di pareggio o sconfitta le combinazioni si moltiplicano visto l’equilibrio. C’è da fare i conti con un’avversaria motivatissima perché la Pro Vercelli, 16esima e interessata da voci di un cambio di proprietà, se vuole salvarsi direttamente non può permettersi di fare troppi calcoli. Deve vincere. O per superare la Pergolettese che ha due punti in più e giocherà un altro “spareggione“ contro la Pro Patria oppure per provare a mettere tra sé e il Caldiero Terme più di otto punti (ora sono sette di margine) e salvarsi grazie alla “forbice“.

I veneti, sempre alle 16.30 (vige giustamente la contemporaneità) però potrebbero avere vita facile nel derby contro la già retrocessa Union Clodiense. "Ci aspetta una partita molto difficile, è vero che devono salvarsi ma non possono contare esclusivamente su loro stessi ma sperare anche nelle disgrazie altrui. È una squadra pronta a fare di noi la vittima predestinata, ma era così anche settimana scorsa contro la Pergolettese..." dice Foschi che si affida alla voglia della sua squadra di arrivare in una posizione possibile più alta. Tra i convocati manca ancora Ombra tra i pali, vedremo se Nobile sta bene oppure ci sarà una nuova chance per Bartoccioni apparso non “sicurissimo“ nell’ultima gara di Meda. Nella lista dei centrocampisti e attaccanti a disposizione spicca nuovamente l’assenza di Delcarro che salta la terza gara di fila.

Ha prevalso quindi la precauzione per averlo al 100% in vista dei playoff. Restasse così la graduatoria il Renate se la vedrebbe al primo turno col Novara. Oggi a Vercelli invece arbitra il signor Drigo di Portogruaro, diretta su Sky Sport e in streaming su Now. (in foto Vassallo e Mastromonaco)