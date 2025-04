Renate trionfa a Vercelli: Calì guida la squadra ai playoff contro l'Arzignano

RENATEdi Roberto SanvitoIl Renate fa sul serio fino alla fine, vince anche a Vercelli, tocca quota 60 punti, raggiunge l’AlbinoLeffe al quarto posto ma è quinto (meglio gli orobici negli scontri diretti) e ai playoff se la vedrà non con il Novara, che ne becca 6 a Trieste, ma con l’Arzignano. Da calendario si gioca a Meda domenica 4 maggio. Sulla vittoria al “Piola“ c’è la firma del solito Calì (foto), autore di una doppietta. È lui il giocatore più produttivo in attacco di questo Renate.

La cronaca. Durante i primi dieci minuti le parti sembrano invertite. È il Renate la squadra che ha più fame e non quella già certa di un buon piazzamento nei playoff. Alla Pro tremano le gambe e già dopo tre minuti i suoi difensori si dimenticano di Plescia in area, sinistro-destro e tiro a giro appena alto. Al 5’ Calì incrocia col mancino, il pallone è ben indirizzato ma un rimpallo non lo premia. Al terzo tentativo il Renate fa gol. Tutto troppo facile ancora una volta, Kolaj disegna una pennellata perfetta per la testa di Calì che fa centro dentro l’area piccola. Punta nell’orgoglio la Pro Vercelli si affida a Comi per una reazione, per fare sapere che c’è. Se vuole sperare in qualcosa di buono da questa ultima giornata la formazione piemontese non ha alternative ai tre punti e forse questa pressione la blocca un po’. Il finale di primo tempo però è ancora di marca nerazzurra ma Calì in pieno recupero si divora un gol già fatto. I cambi animano la Pro che nella ripresa si sbatte anche se una vittoria, visti i risultati altrui, non le basterebbe a evitare i playout. Il Renate si rende pericoloso con contropiedi innescati da lanci lunghi o addirittura dai rinvii di Nobile. Che al 65’ con un colpo di reni salva sull’incornata di Iezzi, ma nulla può sulla meraviglia in acrobazia di Comi. La Pro non affonda, lo fanno gli ospiti. Ha troppo spazio e tempo Calì per prendere la mira e incrociare col destro.