Renate trionfa a Vercelli e si prepara ai playoff con Foschi

Nonostante le assenze di 2-3 elementi di spicco tenuti precauzionalmente a riposo in vista dei playoff che inizieranno subito domenica prossima. Nonostante una squadra sì in crisi ma affamata di punti per evitare i playout, il Renate completa la sua opera quasi perfetta, a Vercelli vince ancora (è la sua 18esima vittoria, meglio solo le prime tre), sale a 60 punti che le valgono il quarto posto ex aequo con l’AlbinoLeffe ma saranno gli orobici a saltare il primo turno per una migliore situazione negli scontri diretti. Ma poco conta. Il Renate chiude in crescendo, col vento in poppa e con uno specialista di playoff in panchina come Luciano Foschi. Anche perché il primo avversario, l’Arzignano, non è di quelli più complessi. Foschi esalta il suo Renate. "La squadra in questo ultimo periodo ha dimostrato grande maturità. Non a livello tecnico o tattico, il Renate migliora sempre sotto lo spirito agonistico, del gruppo, in termini di consapevolezza di chi vogliamo essere e dove vogliamo arrivare. Di potersi togliere altre soddisfazioni. In pochi ci danno credibilità…". Foschi sembra anche volersi togliere qualche sassolino, ma. "Questo gruppo vuole dimostrare il proprio valore e fa aprire gli occhi alla gente che ci dà per scontati. Ma noi non siamo scontati, siamo una squadra che lotta, crea, suda la maglia". E al “Piola“ sono venute fuori queste caratteristiche. "L’altra settimana abbiamo fatto esordire tra i pali un 2004 come Bartoccioni e si è vinto. A Vercelli erano fuori alcuni elementi di spicco. Ma si è vinto. Significa che tutti vanno in campo con lo stesso spirito".