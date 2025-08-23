Resco ai blocchi di partenza. Reggello punta la salvezza

Dopo una stagione trionfale la Resco Reggello si prepara ad affrontare la nuova stagione. La squadra del presidente Alessandro Reni si sta preparando sotto la guida del confermatissimo mister Francesco Mori e del suo vice Andrea Dilaghi. La società ha lavorato per mantenere l’ossatura dell’anno scorso, rinforzandola con alcune giovani promesse. L’area tecnica, guidata dal ds Federico Mercatelli, ha lavorato al meglio e l’obiettivo è mantenere la categoria. La squadra è consapevole che il girone C, ricco di squadre di spessore, metterà alla prova il gruppo. La preparazione prosegue spedita allo Stadio Comunale di Reggello e il programma prevede anche le prime due amichevoli congiunte, che si giocheranno sempre sull’impianto di casa: il 24 agosto contro il Grassina e il 27 contro il Figline.

La rosa: Portieri: Lorenzo Poggi, Cosimo Arnetoli. Difensori: Elia Rialti, Tommaso Piantini, Stefano Sottili, Marco Pantiferi, Niccolò Chiti, Vasco Balletti, Yedy Rossi, Lorenzo Bettini, Antonio Amorosi. Centrocampisti: Mattia Giachi, Elvis Gjata, Fausto Bevicini, Aleissandro Tozzi, Niccolò Peri, Marco Poggesi (’06), Thomas Fabbrini, Tiberio Montanari. Attaccanti: Edoardo Focardi, Manuel Vestri, Gioele Violi, Niccolò Giusti, Francesco Frustillo. Collaboratore tecnico Gregorio Fondelli, prep. portieri Simone Poggesi, fisioterapista Gianni Bartoli, medico sociale Federico Sardarelli.

Giovanni Puleri