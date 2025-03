Respinto il reclamo del Viareggio. Restano i 6 turni di squalifica a Goh

La Corte Sportiva d’Appello Territoriale della Toscana ha respinto il reclamo presentato dal Viareggio per le 6 giornate di squalifica inflitte nel campionato di Eccellenza all’esterno d’attacco Massimo Goh in seguito all’espulsione rimediata nel match contro la Pro Livorno del 9 febbraio "per aver strattonato e spinto in terra un calciatore avversario" e "aver offeso il direttore di gara dopo la notifica".

Secondo la società bianconera "nessuna condotta violenta sarebbe stata posta in essere" dall’attaccante ai danni dell’avversario, "essendosi trattato soltanto di un movimento finalizzato a riprendere il pallone per la ripresa veloce del gioco (le zebre erano sotto 1-0 quando si è verificato l’episodio, ndr)". Non solo: a giudizio del Viareggio, "contrariamente a quanto indicato dall’arbitro nel referto di gara", il gioco "non era fermo in quanto si doveva procedere a battere una rimessa laterale" e che quello fra Goh e l’avversario "è stato soltanto uno scontro fortuito, non voluto dai calciatori coinvolti". E i presunti insulti? "Le parole erano indirizzate all’avversario e non certamente all’arbitro che, probabilmente, ha frainteso le stesse nella concitazione del momento".

Ben diversa però è la versione dell’arbitro che nel referto "ha descritto in modo molto dettagliato la condotta di Goh", precisando che l’attaccante "a gioco fermo, prendeva per il collo l’avversario, stringendolo forte e strattonandolo a terra". E poi, dopo il rosso, "il sanzionato (Goh)" rivolgeva allo stesso direttore di gara "la frase offensiva".

Goh, dopo aver saltato le gare contro Real FQ, Sestese e Ponte Buggianese, rimarrà dunque appiedato anche per quelle con Cuoiopelli, Massese e Mobilieri Ponsacco. Rientrerà soltanto alla penultima giornata, in casa contro il Cecina, il 30 marzo.

Domani intanto si torna in campo con il solito ricco palinsesto dalla Serie D alla Seconda categoria. Sono 5 le versiliesi che giocano in casa. Ecco i dettagli con le designazioni arbitrali.

Serie D (27ª giornata). C’è Seravezza-Flaminia Civita Castellana (arbitra Giovanni Moro di Novi Ligure, con assistentid linea Alessio Reitano di Acireale e Dario Gherardini di Faenza).

Eccellenza (26ª). Ci sono Castelnuovo Garfagnana-Camaiore (Francesco Castorina di Lucca, Matteo Rocchi di Pontedera e Matteo Particelli di Carrara), Cuoiopelli-Viareggio (Margherita Calvani di Prato, Marco Di Spigno di Livorno e Olaleye Durodola Noah di Prato) e Real FQ-Cenaia (Duccio Magherini di Prato, Matteo Pacini di Empoli e Andrea Ballotti di Pistoia).

Promozione (26ª). Ecco Pietrasanta-Monsummano (Antonio Scalisi di Carrara, Michele Napolano e Riccardo Caponi di Empoli) e Firenze Ovest-Forte dei Marmi (Diego Simoncini di Pontedera, Riccardo Spinelli di Pistoia e Marco Noferi di Arezzo).

Prima categoria (25ª). Big-match Romagnano-Capezzano Pianore (Samuele Fantozzi di Pisa) e Torrelaghese-Corsagna (Giulio Cerchiai di Carrara).

Seconda categoria (25ª). Ci sono le belle sfide Fivizzanese-Corsanico (Mattia Cuomo di Pisa) e Massarosa-Pontasserchio (Gennaro Marconi di Piombino).