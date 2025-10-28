Resta una corsa a tre per il primato. Bucchi già studia le prossime mosse

di Luca Amorosi

L’ultima giornata di campionato ha ulteriormente confermato che nel girone B è in atto una corsa a tre per il primato. L’ due settimane fa aveva rafforzato la propria posizione conquistando la vetta solitaria e tre punti di distacco sul Ravenna, battuto a domicilio nello scontro diretto, e sull’Ascoli, che non era andato oltre il pari a Carpi. I risultati dello scorso fine settimana, però, hanno permesso alle dirette inseguitrici del Cavallino di accorciare a -1: i bianconeri hanno vinto il derby, pur non meritando, contro la Samb, mentre i giallorossi hanno espugnato Piancastagnaio a tempo scaduto. Entrambe hanno approfittato del pareggio esterno della squadra di Bucchi a Terni: il primo segno X della gestione del tecnico romano in ben 27 partite, accolto comunque con soddisfazione visto l’alto coefficiente di difficoltà della trasferta in Umbria e l’iniziale svantaggio maturato nel primo tempo. La bagarre, insomma, s’infiamma. Adesso c’è la Coppa Italia di serie C a gettare un po’ di acqua sul fuoco: , Ascoli e Ravenna giocheranno tutte domani nella competizione nazionale, facendo presumibilmente delle rotazioni per far rifiatare i titolari e dare spazio a chi invece ha giocato meno.

Da sabato, invece, si tornerà a fare sul serio in campionato e l’undicesimo turno potrà essere subito molto significativo. L’, infatti, ospiterà l’insidioso Campobasso, attualmente settimo in piena zona playoff. I molisani giocano in coppa stasera e dunque avranno quasi ventiquattr’ore di tempo in più per preparare poi la sfida del Comunale, così come avranno più tempo Ravenna e Ascoli, che domenica però si sfideranno tra loro nello scontro diretto del "Benelli". Le prime ore di novembre, dunque, possono cambiare di nuovo i connotati alla vetta del girone, seppur in modo ancora provvisorio e non decisivo. Novembre, in generale, sarà un mese importante, perché l’, dopo il Campobasso, affronterà Perugia in trasferta – in quello che è comunque un derby da prendere con le molle – e poi il Bra in casa. Due turni sulla carta favorevoli prima della partita più attesa, quella dello stadio "Del Duca" contro l’Ascoli del 23 novembre.

Il penultimo mese dell’anno, infine, può avere un alto peso specifico anche fuori dal campo. Il progetto definitivo per il nuovo stadio è infatti in dirittura d’arrivo e potrebbe essere presentato proprio nella prima settimana di novembre. La società del presidente Manzo intende ottenere il via libera per l’inizio dei lavori, tramite la conferenza di servizi decisoria, entro la fine del 2025, in modo da iniziare i lavori di demolizione di curva ospiti, maratona e pista d’atletica a febbraio 2026. Novembre, insomma, può rappresentare anche uno snodo epocale negli oltre cento anni di storia amaranto.