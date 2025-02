Rete annullata in zona Cesarini a Grassi. Sangiustese avanti, l’Urbania risponde. Poi il brivido finale

SANGIUSTESE 1 URBANIA 1

SANGIUSTESE (4-4-2): Rossi; Morazzini, Aliffi (29’ st Tarulli), Iommi, Pasqualini; Gaspari, Straccio (14’ Marini), Rogerio, Di Giminiani (13’ st Cresci); Cornero (22’ st Di Ruocco), Grassi (22’ st Formentini). A disp.: Campetella, Innamorati, Cognigni, Tulli. All. Diamanti (Giandomenico squalificato).

URBANIA (4-2-3-1): Nannetti; Scarcella (40’st Sema), Dal Compare, Paoli, Antoniucci; Carnesecchi, Cannoni; Nunez (29’ st Monachesi), Bicchiarelli (44’ Franca), Sarli (34’ st Lani); Rivi. A disp.: Stafoggia, Temellini, Andreoni, Ciarafoni, Diene. All. Lilli.

Abitro: Crincoli di Ascoli.

Reti: 5’ Grassi, 9’ st Franca.

Note – Ammoniti: Pasqualini, Marini, Cannoni, Dal Compare, Scarcella.

Non ci sono vincitori nel duello per il quinto posto in una partita che inizia bene per la Sangiustese. È il 5’ quando il tiro cross di Grassi s’infila nel traffico in area e termina la corsa in fondo alla rete. Locali in vantaggio. L’Urbania si affida a Del Compare (16’) il cui colpo di testa termina di poco sul fondo. Gli ospiti spingono: Rossi smanaccia il cross e ci prova Carnesecchi di prima intenzione senza trovare lo specchio della porta. È da applausi l’intervento di Rossi (40’) su punizione. Il solito Grassi impegna dalla distanza il portiere. Il tempo si chiude con il tentativo di Sarli che termina di poco sul fondo. Nella ripresa l’Urbania pareggia i conti con Franca (9’ st), è vincente la deviazione di testa sulla punizione di Sarli. Spinge l’Urbania per provare il colpaccio, ci pensa Morazzini sulla linea a sbrogliare la matassa sul tiro a botta sicura di Rivi. Al 24’ è pericolosa la Sangiustese: il portiere chiude la porta in faccia a Grassi che tenta la via del gol su punizione. Al 38’ Rossi si salva in angolo sul tocco di Monachesi. In zona Cesarini la Sangiustese segna con Grassi ma l’arbitro annulla per fuorigioco.