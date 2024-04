Reti inviolate. Brescello e Formigine non si fanno male . Squadre già salve, sbadigli e poche emozioni

brescello

0

formigine

0

BRESCELLO PICCARDO: Caccialupi, Zaccariello, Caffarra, Marmiroli, Galeotti, Cocconi, Fomov, Sarzi Maddidini, Bernasconi (46’ Manghi), Truffelli, Notari (75’ Tagliapietra). A disp. Aimini, Bocedi, Aloi, Caffarra, Rodriguez, Ennamli, Rossi. All. Fontana

FORMIGINE: Cornia, Vacondio, Marverti, A. Caselli, Papaianni, Ricaldone, Iattici, M. Caselli, Habib, Cremaschi (46’ Binini), Digesù. A disp. Migliori, Mondini, Vecchi, Celeste, Restilli, Roncaglia, Cavani. All. Sarnelli

Arbitro: Melandri di Cesena

Note: ammoniti Gianferrari e Petrelli

Poche emozioni e nessun gol fra Brescello e Formigine in una classica gara di fine stagione fra due squadre salve da tempo (a cui manca la vittoria rispettivamente da 5 e da 6 gare), che non hanno più obiettivi e restano appaiate a quota 41, a +6 dalla zona playout in cui però non possono essere risucchiate e a -8 dal 5° posto, che comunque ad oggi non permette di giocare la semifinale playoff per la distanza elevata dal 2° posto. Primo tempo dai ritmi blandi complice una giornata particolarmente calda che impedisce anche le giocate più semplici.

Le prime occasioni si vedono dopo la prima mezz’ora e sono a favore dei padroni di casa, la prima con un bel colpo di testa in tuffo di Bernasconi che impegna Cornia, che poi è bravo, pochi minuti dopo, a respingere un’iniziativa sulla sinistra di Fomov chiudendo la conclusione del numero 7 di casa sul primo palo. Secondo tempo al sapore di camomilla nonostante i tre ingressi decisi dai tecnici, Manghi e Tagliapietra per i reggiani e Binini per i verdeblù, unico giocatore non ’millennial’ in una panchina fata solo di 2003, 2004, 2005 e 2006. Alla fine i portieri restano inoperosi e le due squadre che si accontentano del punticino.