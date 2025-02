Rialzati Robur! Arriva un altro derby. Domenica delicata sfida ai giallorossi

La partita con il Poggibonsi, proprio come nel girone di andata, è, per il Siena, di quelle da prendere davvero con le molle. Arriva a sette giorni dalla sconfitta amara di Livorno, dopo un bel filotto di risultati positivi; è un altro derby, contro una buona avversaria, avvelenata dall’1-1 dell’andata e, in questo particolare momento della stagione, costretta più a guardare lo specchietto retrovisore che la strada davanti. La Robur, stavolta, non dovrà commettere l’errore di buttarsi giù e arrotolarsi su stessa, ma riprendere subito il cammino con il piede giusto, con coraggio e mettendo in campo tutte le sue armi.

Del resto una sconfitta all’Ardenza – a differenza di un girone fa quando al Franchi le forze in campo si sono equilibrate e il risultato è stato deciso da un rigore al crepuscolo del match – era preventivabile e preventivata, troppo netto il divario tra le due squadre; il Livorno del primo tempo avrebbe fatto di un sol boccone qualunque squadra si fosse trovato davanti. Poco da fare quindi, se non guardare alla prossima sfida con il giusto atteggiamento: la classifica dice ancora quinto posto (in solitaria), i punti sono gli stessi del Grosseto, il secondo gradino del podio (lo scontro diretto con la Fulgens Foligno è in calendario il 23 marzo) è distante 5 scalini e il terzo, dove al momento stanzia il Seravezza Pozzi, tre. In palio ci sono ancora 30 gettoni.

Gli ostacoli, detto dell’avversario, il Poggibonsi, certo non mancheranno: Cavallari non sarà della partita causa squalifica (sarà quindi Biancon ad affiancare Achy al centro della difesa, senza altri centrali in panchina); Di Paola, l’unico terzino mancino rimasto dopo l’infortunio di Ricchi che domani dovrà operarsi, è diffidato; Lollo, anche questa settimana, proseguirà con il proprio programma di recupero (avverte ancora un fastidio, la scelta quella di aspettare qualche giorno in più prima del rientro); e per quanto riguarda Galligani – dopo la partecipazione dell’attaccante alla Kings League, senza, come ha affermato la società, autorizzazione – la Robur non ha ancora comunicato quale provvedimento verrà preso nei suoi confronti. Difficile pensare, però, che i vertici bianconeri arrivino a una decisione drastica, considerato che Galligani, il miglior Galligani, è un giocatore fondamentale per il Siena.