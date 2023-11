Ribaltone in panchina. Ganz al capolinea con le ragazze rossonere. Esonerato dopo l’ultimo pareggio, ora c’è Corti

Scossone in casa Milan Femminile: ieri ultimo allenamento sotto la guida di Maurizio Ganz. L’allenatore è stato convocato dalla dirigenza che gli ha comunicato l’interruzione del rapporto lavorativo: con lui esonerato anche il vice Davide Cordone. I 9 punti raccolti in 8 partite di campionato, e una classifica che vede ad oggi il Diavolo fuori dalla Poule Scudetto, sono alla base dell’addio: il club ha voluto ringraziare Ganz per l’attività svolta in quasi cinque stagioni e ha affidato la squadra a Davide Corti, già tecnico della Primavera femminile. Per lui un battesimo di fuoco: sabato, all’Arena Civica, derby con l’Inter. I.C.