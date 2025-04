Riccione Calcio 1926: Torneo Giovanile 'Insieme per la Terra' per la Giornata della Terra

La Riccione Calcio 1926 oggi scende in campo organizzando la seconda edizione del torneo di calcio giovanile riservato ai Primi Calci 2016 e Pulcini 2015 ‘Insieme per la Terra’. "Un evento utile – spiegano dal club – per avvicinarsi alla Giornata della Terra mettendo al centro sport e ambiente con patrocinio del Comune di Riccione e l’attestazione Ecoactions per eventi sostenibili rilasciata da Legambiente Nazionale. Un momento di gioia, pensando al futuro con la volontà di sensibilizzare bambini e famiglie sulla questione ambientale".

Nel centro sportivo Nicoletti sono stati allestiti nove campi con 32 squadre partecipanti ed oltre 350 piccoli calciatori in campo per una divertente giornata di sport con la consapevolezza che già esserci per una buona causa si è già tutti vincitori. Un torneo particolare dove tutti i giovani partecipanti non porteranno a casa una medaglia "ma qualcosa di più prezioso: una piantina di violetta e tanti nuovi stimoli per rispettare la nostra Madre Terra".