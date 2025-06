Ricel in finale di Coppa Toscana: battuta Dabda Livorno 2-1

RICEL

RICEL: Nardi, Chiorazzo, Rizzato, Maffei, Sidoni, Orsini, Fossi, Megan. All. Nista.

DABDA LIVORNO: Figliè, Mainardi, Del Lucchese, Bonistalli, Maccio, Carletti. All. Truglio.

Arbitro: Ciarafischi di Pisa.

Marcatori: 6’ Bonistalli (D), 38’ Rizzato (R), 40’ Maffei (R)

CARRARA - Ricel va in finale della Coppa Toscana di calcio a 5. Le giallonere apuane hanno centrato l’obiettivo al termine di una semifinale di alto livello contro la formazione che le ha conteso sino all’ultimo questo campionato. Le livornesi hanno trovato il vantaggio in maniera fortuita con Bonistalli ad inizio gara ma sono state poi assediate per il resto dell’incontro. Le grandi parate di Figlié hanno soltanto rimandato la capitolazione.

A metà ripresa Maffei si è involata sul fondo ed ha messo dentro per l’accorrente Rizzato che ha depositato in rete il pareggio. Due minuti dopo è stata la stessa bomber a liberarsi della diretta avversaria ed a firmare il gol vittoria. Dabda, che fino ad allora aveva giocato solo di rimessa con sporadici contropiedi, non è riuscita ad accentuare la propria pericolosità e sono state anzi le ’apette’ ad andare più volte vicine alla terza rete, soprattutto con Fossi. Nardi inoperosa nella ripresa la dice lunga sulla pressione della Ricel che adesso punta a ripetere l’accoppiata campionato–coppa dell’anno scorso.

Gianluca Bondielli