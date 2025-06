Riconferme, la Samb chiude il cerchio. Ufficiale anche la firma di Chiatante

La Samb continua a muoversi per affrontare al meglio la nuova stagione in Serie C. Dopo l’entusiasmo generato dalla promozione, il club del presidente Massi lavora su più fronti: dalla definizione dell’organico alle strategie societarie, passando per una campagna abbonamenti che punta a superare i record delle due stagioni precedenti.

Tra i tasselli principali del mosaico rossoblù c’è la conferma di Nazzareno Battista, esterno d’attacco che ha già collezionato 63 presenze, 8 reti e 16 assist con la maglia della Samb, dimostrandosi uno degli elementi più apprezzati dal pubblico per impegno e grinta. Per lui, contratto fino al giugno 2026.

La società ha puntato sulla sua continuità e sul legame con i tifosi, così come aveva già fatto con Simone Paolini, rinnovato fino al 2027. Ufficiale anche la firma di Chiatante, terzino classe 2004: per lui un biennale, per permettergli di crescere e generare valore per il club in vista di una futura cessione.

L’idea della società è proprio questa: costruire un organico futuribile e competitivo senza fare follie, integrando giovani talentuosi con elementi esperti e affidabili, capaci di affrontare il salto di categoria. Una strategia che tiene conto della sostenibilità economica (in quest’ottica, non è da escludere il ritorno di Luigi Rapullino, da capire se come sponsor o addirittura in società con Massi).

Per quanto riguarda il calciomercato in entrata, poi, si punta al centrocampista Vincenzo Alfieri, che dovrebbe accordarsi con il Benevento prima di approdare in rossoblù, e al trequartista 21enne Pasquale Marranzino della Cavese (ma di proprietà del Napoli). Sono in fase di chiusura, poi, le trattative con Riccardo Bongelli e Riccardo Vesprini, il primo centrocampista dell’Academy della Civitanovese, il secondo difensore svincolato dalla Spal.

Nel frattempo cresce l’attesa per la campagna abbonamenti, che dovrebbe essere presentata entro la prossima settimana. Prezzi e slogan sono ancora top secret, ma l’intenzione è quella di premiare la fedeltà dei tifosi, prevedendo agevolazioni come il pagamento rateale e un diritto di prelazione per i vecchi abbonati della curva nord. La nuova stagione, infatti, porterà due partite in più al Riviera, visto che il girone C sarà composto da 20 squadre. Inoltre, sarà attivata la possibilità di sottoscrivere la fidelity card, utile per seguire la squadra anche in trasferta.

L’entusiasmo non si è mai spento dopo la promozione e trova nuova linfa anche in iniziative editoriali come il libro ’Emozione Unica’, realizzato in collaborazione con Fast Edit e acquistabile nello store ufficiale o presso la tabaccheria L’Isola del Tesoro. Un racconto per immagini, aneddoti e testimonianze di una stagione che ha fatto battere il cuore a un’intera città.