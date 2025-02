Riconoscimento. Maglia in regalo all’assessore . Lorenzo Lorè

Anche l’assessore allo Sport del Comune di Siena, Lorenzo Lorè, ha assistito domenica al derby Siena-Poggibonsi. La società, come ha fatto con gli ex bianconeri Michele Mignani e Daniele Gastaldello, lo ha omaggiato con una maglia bianconera durante l’intervallo della partita. A consegnarla il direttore generale Simone Farina. Se Gastaldello si è rivisto spesso sugli spalti del Franchi – vive sulle lastre – le presenze di Mignani sono centellinate: l’ex capitano della Robur allena infatti il Cesena e domenica è potuto tornare al vecchio Rastrello perché la sua squadra ha giocato sabato in anticipo (ha battuto 1-2 la Cremonese). All’ombra di San Domanico, accompagnato dal figlio Guglielmo, con il secondogenito, Carlo, in campo tra le fila del Poggibonsi, ha ritrovato tanti amici, da Gill Voria, bello l’abbraccio tra i due, a Ezio Targi. Stretta di mano e abbraccio anche con Lorenzo Lollo (in tribuna perché infortunato) che il mister ha allenato a Bari.