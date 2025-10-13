Ride il Seravezza. Un’altra vittoria di corto muso

seravezza

1

scandicci

0

SERAVEZZA (4-3-3): Lagomarsini; Pucci, Mannucci, Bajic, Pani; Bedini, Muhic (37’ st Lecini), Fabri (48’ st Cupani); Vanzulli (37’ st Mattioli), Fontanarosa (25’ st Sforzi), Lepri (25’ st Spatari). (A disposizione: N. Mosti, R. Tognoni, Cini, Fiore). All. Cristiano Masitto.

SCANDICCI (4-1-4-1): Fedele; Mennini (21’ st Grossi), Valentini, Biancon, Dodaro; Tacconi; Mugelli (36’ st Boganini), Valori (26’ st Guidelli), Viligiardi (21’ st Russo), Chiaverini; Arrighini. (A disposizione: Patata, Sottil, Andreucci, Orselli, Grottelli). All. Mirko Taccola.

Arbitro: Zangara di Catanzaro (assistenti Lo Chiatto di Nichelino,Poggi di Genova).

Reti: 34’ pt Fabri (Ser).

Note: espulsi al 38’ st l’allenatore Taccola (Sca) dalla panchina e al 47’ st Tacconi (Sca) dal campo; ammoniti Grossi (Sca), Fedele (Sca) e Bedini (Ser); angoli 7-2 per lo Scandicci; recupero 1’+1’ pt e 5’+1’ st.

SERAVEZZA – Specialista in "cortomuso" in questo primo scorcio di campionato il Seravezza di Masitto, che ottiene il quarto 1-0 in sette giornate. La reazione che ci voleva dopo il derby perso a Camaiore c’è stata, nell’atteggiamento e nel risultato. Per prenderselo sono “bastate“ l’intellighenzia del centrocampo e la risolutezza dei buttafuori della difesa. Ciò che invece continua a mancare è l’attacco inteso come capacità di pungere e concretizzare. Anche ieri se i verdazzurri avessero finalizzato meglio le occasioni capitategli per il raddoppio si sarebbero magari evitati tutta quella sofferenza finale... con lo Scandicci che ha accarezzato il pari due volte, dovendo poi recriminare per le clamorose chance cestinate da Arrighini e dal subentrato Boganini.

Nel Seravezza pesano le assenze di Luca Mosti (per lui si teme un mese abbondante di stop) e all’ultimo momento di Marco Tognoni e del 2005 Mannelli (entrambi da valutare) che si sommano a quelle note dei lungodegenti Falteri e Delorié. Mister Masitto propone un 4-3-3 che muta forma in 4-3-1-2 quando gli avversari avviano l’azione del basso, con Vanzulli che da ala destra passa a fare il trequartista guastatore lavorando in pressione sul play dello Scandicci. Nel corso del match poi Masitto, che stavolta ha fatto partire Lepri dall’inizio ("Vorrei vederlo giocare di più" aveva dichiarato il presidente Vannucci la domenica prima, a caldo subito dopo la sconfitta 2-0 a Camaiore), ha cambiato moduli come calzini, passando a metà ripresa al 4-4-2 e nel finale al 5-3-2.

Lo Scandicci gioca anche una buona prima mezz’ora, col suo 4-1-4-1 in cui figura pure il grande ex di turno Mugelli. La sblocca però la squadra di casa che, dopo aver centrato il palo con Bajic da fuori, segna in contropiede (avviato da Lepri) con Fabri. Nella ripresa Lepri sbaglia la palla del raddoppio, poi Fedele vola a dire di no sul potente destro dell’ottimo Muhic. Quindi è la formazione ospite fiorentina a gettare alle ortiche due palle-gol sottorete, coi tiri sinistri di Arrighini (alto) e Boganini (a lato a fil di palo). Montante che infine colpirà Spatari del Seravezza di testa. Finisce 11 contro 10.

Simone Ferro