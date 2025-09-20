Riflettori Il Progresso cerca già la salvezza

La vittoria casalinga centrata domenica contro la diretta rivale per la salvezza Sant’Angelo ha rappresentato un autentico toccasana per il Sasso Marconi di Franco Farneti che, dopo la sconfitta all’esordio sul campo del Sangiuliano City, aveva assoluto bisogno di un risultato positivo sia per la classifica che per l’umore.

Truppa gialloblù che, oggi, è attesa da un anticipo di lusso che, almeno sulla carta, si preannuncia decisamente proibitivo. Alle 17, capitan Geroni e compagni faranno visita alla Pistoiese, formazione che, per rosa costruita, è da considerare l’assoluta favorita per la vittoria finale assieme all’altra ‘nobile decaduta’ Piacenza. Gli orange toscani, reduci dalla sudata vittoria di misura sul campo della Rovato Vertovese, sognano la prima vittoria davanti al proprio pubblico dal momento che, in occasione del primo match casalingo di due settimane fa, è arrivato un modesto pari, 1-1, con l’Imolese.

Il Sasso dal canto suo, non ha alcuna intenzione di recitare il ruolo di vittima sacrificale e, al contrario, farà di tutto per cercare di far ritorno in terra bolognese con un risultato positivo. Si tratta, come detto, di un’impresa tutt’altro che semplice da realizzare, ma che i gialloblù faranno di tutto per riuscire a centrare. Per farlo, servirà una gara praticamente perfetta a livello difensivo unita alla capacità di riuscire a incidere là davanti nelle pochissime occasioni che verranno concesse dalla retroguardia toscana.

C’è da dire che, anche se le cose dovessero andare male, la band di Farneti avrà subito la possibilità di riscattarsi dal momento che, mercoledì, andrà in scena il primo turno infrasettimanale di questa stagione. Al ‘Carbonchi’, i gialloblù se la vedranno contro la diretta rivale Trevigliese con l’obiettivo di cercare di far valere ancora una volta il fattore campo. Ma, al di là di questi conti, il Sasso Marconi dovrà concentrarsi solo ed esclusivamente sulla sfida odierna. Per salvarsi in un campionato di serie D così ostico serve la capacità di riuscire a strappare risultati positivi anche su campi ostici, con i gialloblù che scenderanno in campo con la fame necessaria per alimentare il proprio obiettivo.

Nicola Baldini