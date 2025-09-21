Riflettori puntati sul Bozzi. C’è Rondinella-Affrico

La seconda giornata del campionato, in programma oggi alle 15, si preannuncia avvincente, anche per l’esito dell’anticipo di ieri, con la Colligiana che ha superato di misura per 1-0 il Signa. A decidere l’incontro è stato il gol di Poli arrivato nei primi minuti del secondo tempo. Nonostante una buona reazione del Signa che era privo dei fratelli Tempesti, la squadra gialloblù non è riuscita a pareggiare subendo così la seconda sconfitta consecutiva. Ecco il programma completo delle altre partite che si giocano oggi.

Girone A

Real Cerretese-Sestese (arbitro: Castorina di Lucca). La Sestese è pronta a rialzarsi per tornare a fare risultato, nonostante l’assenza per infortunio di Fiorentino.

Girone B

Rondinella Marzocco-Affrico (arbitro: Foresi di Livorno). Allo stadio "Bozzi" si preannuncia un match di spessore. La Rondinella dovrà fare a meno di Bartolini e Massai, entrambi in dubbio puntando su i suoi bomber Vezzi e Polo. L’Affrico che si presenta al completo, confida nella giocate dei suoi bomber Papini e Gigli.

Sangiovannese-Antella (arbitro: Mauro di Pistoia). L’allenatore Agostino Iacobelli torna al ’Fedini’ per la terza volta da ex contro una Sangiovannese in cerca di riscatto. L’obiettivo dell’Antella, che sarà priva solo del difensore Prati (un ex come Keqi e Rontini), è di conquistare i tre punti per rimettersi in piedi dopo lo scivolone precedente.

Sansovino-Grassina (arbitro: Danesi di Pistoia). Allo stadio ’Le Fonti’ va in scena un altro match clou tra due squadre partite subito a razzo. Una sfida che potrebbe fornire altre indicazioni sul prosieguo del campionato. I rossoverdi di Cellini si presentano privi di Caschetto, Travagli e Rossi Lottini, ma con Corsi, Simoni e Dini pronti a fare la loro parte.

Figline-Castiglionese (arbitro: Mainini di Busto Arsizio). I gialloblù di Mocarelli al ’Del Buffa’ puntano a incamerare un’altra vittoria da regalare ai propri tifosi. Fra i gialloblù è assente Hagbe, ma rientrano Nyamsi e Giacomo Matteo. Ospiti senza Menchetti.

Lastrigiana-Certaldo (arbitro: Baldasseroni di Pistoia). Alla ’Guardiana’, la squadra di casa mira a fare il bis, seppur con il dubbio sulla disponibilità dell’attaccante Bianchi.

Valentino Mazzola-Lanciotto Campi (arbitro: Carnevali di Prato). La trasferta in casa dei senesi sarà un test abbastanza duro per il Lanciotto Campi del tecnico Secci, deciso a capitalizzare al meglio la sfida.

Giovanni Puleri