Riflettori sull’Oratorio Sant’Andrea. Si gioca sul campo di calcio a 7

Tornano ad accendersi in viale Buozzi i riflettori del campo di calcio a 7 dell’Oratorio Sant’Andrea di Empoli. È tutto pronto infatti per un’altra entusiasmante edizione, la 33esima, dell’omonimo torneo di calcio a 7 organizzato dall’associazione "Monsignor Giovanni Cavini". Trenta quest’anno le squadre iscritte, divise in cinque categorie, che da stasera fino a luglio inoltrato si sfideranno su un terreno di gioco completamente rinnovato per l’occasione. Nato nel 1990 per iniziativa di Monsignor Giovanni Cavini, indimenticato Proposto di Empoli, e di un gruppo di ragazzi e ragazze che frequentavano la Parrocchia della Collegiata, il torneo si è negli anni imposto non solo come una bella occasione di sport, ma soprattutto come punto di incontro, di amicizia e di volontariato. "Il torneo dell’oratorio è davvero un grande impegno per tutti i volontari e le volontarie – afferma Lorenzo Ancillotti, presidente dell’Associazione "Monsignor Giovanni Cavini" –, si protrae a lungo nell’estate e accoglie centinaia di giovani e giovanissimi consentendo loro di fare amicizia, sport e creare delle relazioni sociali importanti". Ecco il programma della settimana. Oggi: Playboys-Coca Juniors (19.45), Fly Emigrates-Real Trichechi (20.45), Black Jack-Gruppo Freccette (21.45). Domani: Young Boys-Cortomuso (19), Devils-Sporting Chill (19.45), Dinamo Fuoco-Radio Sportiva (20.45), Cockodrilli-White Wolves (21.45).