Rigucci: "Decisivo. Priore ko". Bonura: : "Meritavamo di più"

Su una considerazione lapalissiana, al triplice fischio finale che ha sancito il 32esimo pareggio in campionato nella storia del derby del Valdarno, i due allenatori sono in sintonia: quanto sarebbe bello il calcio se ogni domenica il pubblico allo stadio fosse così numeroso e pieno di calore. Il primo pensiero dei tecnici è per i tifosi: "Volevamo regalare loro quel successo che ci manca da troppo tempo per ripagarli dell’affetto e del sostegno incredibile – ha commentati l’aquilotto Atos Rigucci – ma non ci siamo riusciti anche se i miei hanno disputato una prova migliore e più attenta rispetto a Figline. Senza voler accampare alibi è chiaro che l’infortunio di Priore, in avvio di partita, ci ha condizionato privandoci di un riferimento in attacco. Il pareggio ci dà modo di fare un altro passettino in avanti verso un traguardo ancora lontano". Marco Bonura, nocchiero degli azzurri, plaude invece allo spirito della sua squadra che, soprattutto per le occasioni del secondo tempo avrebbe "meritato più degli avversari di andare in vantaggio". Dai suoi calciatori voleva delle risposte precise dopo la battuta d’arresto con il Siena e, in tal senso, può ritenersi soddisfatto: "La reazione della squadra è stata quella che volevo in termini di prestazione e, a prescindere da un punto comunque importante, è proprio l’aspetto che ritengo più significativo. Nella pausa ricaricheremo le batterie per lo sprint finale, consapevoli di dover moltiplicare gli sforzi perché in coda nessuno molla e la lotta sarà durissima fino in fondo. Vorrei ringraziare davvero i nostri tifosi – ha concluso Bonura – per l’incitamento continuo e la presenza massiccia".

Giustino Bonci