Rigucci esalta la Sangiovannese: "Che spettacolo i miei ragazzi"

di Massimo Bagiardi

Entusiasmo alle stelle in casa della Sangiovannese. Dopo una prima parte di stagione contraddistinta da molte sconfitte, prestazioni insufficienti e tanto altro ancora dall’avvento di Atos Rigucci, concomitante con la nota e profonda rivoluzione attuata nel mercato invernale, la squadra ha notevolmente cambiato passo e non sono un caso i nove risultati utili consecutivi così come i sette punti rimediati nelle ultime tre partite con sei di questi giunti in trasferta, in gare assolutamente non facili ultima in ordine temporale quella di Orvieto, al cospetto di una squadra che precedeva di un punto la formazione azzurra e che si è vista scavalcare in classifica a causa della rete vittoria di Gianassi giunta a fine primo tempo. Un successo meritato, che poteva essere anche più rotondo se non fossero state gettate al vento diverse opportunità, ma che ha comunque confermato l’ottimo stato di forma di Baldesi e compagni. Tutti, naturalmente, sono al settimo cielo ma il primo della lista è proprio Atos Rigucci, il cui commento nel dopo gara basta e avanza per comprendere a che punto sia il grado di felicità dell’allenatore fiorentino.

"I ragazzi sono stati bravissimi, hanno fornito una prestazione spettacolare in tutto l’arco della gara fronteggiando un avversario fisicamente prestante e che veniva da ben dieci punti nelle ultime partite giocate. Peraltro la gara è stata disputata su di un terreno dove era praticamente impossibile giocare a terra, ciononostante le risposte che ho avuto sono state davvero incoraggianti ma, al netto di tutto, quello che più interessava erano i tre punti e con pieno merito lì abbiamo centrati". Rigucci, poi, rimarca l’aspetto caratteriale che alla fine ha fatto la differenza: "Siamo scesi in campo con una bella testa, concentrati come volevo io e come più volte avevo chiesto durante la settimana. Non abbiamo mai tirato la gamba indietro nei contrasti, bravi a soffrire fino all’ultimo minuto di gioco e rispetto a loro sono state costruite almeno quattro-cinque azioni da rete che potevano chiudere la gara in anticipo. Questo semmai l’unico rimprovero che posso fare alla squadra, per il resto sono stati davvero bravi".

Come dal suo arrivo, ora più che mai, l’obiettivo è di arrivare al 5 maggio senza possibilmente passare dalla lotteria dei play-out: "Nella nostra testa ci deve essere questo – conclude Rigucci – arrivare cioè all’ultimo giornata di campionato del 5 maggio con più punti possibili per cercare di salvarsi direttamente senza giocare gli spareggi. Abbiamo fatto tanto ma non ancora niente, mattone per mattone occorre costruire la permanenza in categoria settimana dopo settimana ma tra i ragazzi vedo entusiasmo e complicità e ciò è una grande arma a nostro favore". Domenica al Fedini arriva il Tau Altopascio, per l’occasione sarà assente capitan Baldesi che a Orvieto ha rimediato il suo quinto cartellino giallo stagionale.