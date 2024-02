Rimini a Catania per fare la storia. In palio c’è la finale di Coppa Italia

In palio c’è la finale. In palio c’è una ‘scorciatoia’ per i playoff. Lo sa il Rimini che a Catania si gioca una opportunità certamente storica, ma sicuramente unica. In finale di Coppa Italia Serie C i biancorossi nella loro storia non ci sono mai arrivati. Ma è il bottino grosso, quello che c’è in palio, a fare gola. Fa gola al Rimini, ma anche al Catania. Che parte con lo svantaggio della sconfitta della gara d’andata di un mese fa al ’Romeo Neri’ (1-0 con gol di Lamesta). I siciliani sono obbligati a vincere, e con due gol di scarto per evitare supplementari e rigori, i biancorossi possono giocarsela con due risultati su tre. Quello che il Catania avrà in più saranno i 20.000 dello stadio Massimino. Sold out per l’occasione. Emanuele Troise (nella foto) pensa al fattore mentale, alle ginocchia che tremano davanti a tanto pubblico. Ma chiede ai suoi di godersi il palcoscenico.

"È una partita da giocare con piacere – dice – con quella mentalità di un evento bello, con una posta in palio storica. Sappiamo l’importanza della partita. Così come siamo consapevoli di andare in uno stadio importante, con tanti tifosi, e contro una squadra di livello notevole". Tutto cose ovvie, perché Troise non vuole andare oltre. Quando si prova a scovare nelle pieghe del match davanti ci si trova un muro. "Non recuperiamo ancora Capanni, Marchesi e Oddi – la conta degli infortunati – e dovrò valutare qualche giocatore che ancora deve recuperare, dopo la partita con l’Ancona. Non sto parlando di infortunati veri e propri, ma c’è qualche giocatore che non ha recuperato al meglio. Valuteremo la situazione". Chi non è al meglio? "Questo ce lo teniamo per noi, per non dare troppe indicazioni, però dovrei recuperare un po’ tutti". Lo scopriremo solo vivendo, come se poi, alla fine possa fare realmente la differenza.

"Sarà importante l’impatto che avremo nella prima mezz’ora – spiega Troise ipotizzando una partenza forte della squadra di Lucarelli – Poi in base a quello che succederà nella prima mezz’ora sarà una gara da accompagnare. Credo che sarà una gara nella quale tutti dovranno essere realmente coinvolti perché sarà anche molto dispensiosa dal punto di vista fisico". Un ’serve l’aiuto di tutti’ è sempre ben accetto alla vigilia di una gara che il Rimini non vuole permettersi di sbagliare.