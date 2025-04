Rimini a Pontedera: penultima di campionato con vista sui playoff

Con molti chilometri sulle spalle, ma senza sostanziali novità tra i convocati, oggi il Rimini si ripresenta a Pontedera. Al ’Mannucci’ alle 18 va in scena la penultima di campionato, quella che si sarebbe dovuta giocare lunedì pomeriggio, poi rinviato per la scomparsa di papa Francesco. I biancorossi, così, nel giro di quattro giorni sono andati, poi tornati e poi ancora andati a Pontedera. Un tour de force in pullman che sicuramente ha tolto qualche energia a capitan Colombi e compagni, ma non la voglia di chiudere la regular season con il maggior numero di punti possibile, nonostante i playoff siano già in tasca ’figli’ della vittoria della Coppa Italia. Buscè a più riprese ha chiesto ai suoi di restare concentrati sul campionato. Lo ha fatto la settimana scorsa e lo fa oggi. Anzi, ora la concentrazione dovrà raddoppiare. "Bisogna fare uno sforzo in più perché non dobbiamo avere rimpianti – lo chiede ora ai suoi Buscè, pensando anche alla post season – L’ho chiesto ai ragazzi non da allenatore a giocatori, ma da uomo a uomo, da persona a persona, da amico a amico. Ci dobbiamo compattare sempre di più e cercare di arrivare a quando inizieranno questi play off nella maniera migliore". Perché vincere aiuta a vincere. Perché vincere da fiducia. Un paio di giorni in più non hanno permesso al tecnico del Rimini di recuperare Cioffi. L’esterno del Napoli ha ormai superato l’influenza, ma non è ancora riuscito a mettere qualche allenamento nelle gambe. Così, non è buona nemmeno la seconda per Cioffi, proprio come per Gorelli e Megelaitis. Il primo ne avrà ancora per qualche settimana, mentre il lituano potrebbe tornare a disposizione già per la gara di domenica al ’Neri’ contro il Pineto, quella che chiuderà realmente i conti con la regular season. Ma oggi sotto con un Pontedera magari più affamato, sicuramente più riposato rispetto ai biancorossi.

Le probabili formazioni. Pontedera (4-2-3-1): Vivoli; Perretta, Moretti, Martinelli, Migliardi; Guidi, Ladinetti; Gaddini, Scaccabarozzi, Lipari; Italeng. All.: Menichini. Rimini (5-3-2): Colombi; Cinquegrano, Bellodi, De Vitis, Longobardi, Falbo; Malagrida, Fiorini, Piccoli; Gaglian, Parigi. All.: Buscè.