Rimini ai playoff: Buscè prepara la strategia per il primo turno

Attendere o spingere subito sull’acceleratore? La domanda è d’obbligo pensando ai 180 minuti sui quali si spalma il primo turno playoff del Rimini, quello in programma domenica prossima e che ha ancora un avversario ignoto. I biancorossi si allenano e Buscè pensa alle mosse da compiere. Affidandosi sicuramente ai punti fermi, quei giocatori sui quali l’allenatore campano ha puntato per gran parte della stagione. Il ritorno di Megelaitis in difesa, Langella a prendere in mano il centrocampo e Parigi in zona gol a fare a spallate. Ma con lui Buscè potrebbe pensare ancora una volta a Cioffi. Già nella gara d’andata che il Rimini domenica giocherà fuori casa. In difesa l’assenza di Gorelli lascia poco spazio all’interpretazione. Ma almeno un dubbio rimane. L’allenatore dei biancorossi presumibilmente non rinuncerà a De Vitis e Bellodi. E potrebbe pensare a Lepri a comporre il trio. Oppure l’alternativa è quella di riproporre Longobardi in quel ruolo con Falbo e Cinquegrano a correre sulle fasce. Più di qualche ballottaggio c’è in mezzo al campo c’è. Ma in fin dei conti in questa stagione c’è sempre stato.

Garetto potrebbe guadagnarsi un posto, mentre dall’altra parte, al fianco sinistro di Langella, potrebbe esserci Piccoli per dare sostanza, o Fiorini a inventare. Oppure Conti a dare freschezza. E c’è pure Lombardi a sperare in un minutaggio maggiore. Poi dicevamo dell’attacco e i più accreditati sin dal primo round sono senz’altro Parigi e Cioffi. Anche se Buscè in questa stagione più di qualche sorpresa l’ha tenuta ben nascosta fino all’ultimo. Con partenze, nella scelta degli uomini, decisamente non banali. Gli ultimi giorni di lavoro saranno comunque determinanti. Per valutare condizioni fisiche e tenuta mentale considerando che l’appuntamento è di quelli al quale in tanti arriveranno per la prima volta in carriera. Discorso ovviamente che non vale per capitan Colombi che dopo l’ultima di regular season con la porta affidata a Vitali, tornerà a difendere i pali biancorossi. Intanto, questa sera incollati alla tv per conoscere quelle che potrebbero essere le avversarie del Rimini. Quelle che usciranno vincitrici dal secondo turno della fase a gironi in programma alle 20. Occhi su AlbinoLeffe-Atalanta Under 23 e Renate-Giana Erminio nel girone A. Pescara-Pianese e Arezzo-Vis Pesaro nel gruppo B e Crotone-Juventus Next Gen, Catania-Potenza nel girone C.