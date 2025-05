Rimini ai playoff: il ds Di Battista punta su condizione fisica e mentale

C’è chi pensa siano una maratona. Chi li vive come un terno al lotto. Il direttore sportivo del Rimini ha ben chiaro in mente cosa sarà fondamentale avere ai playoff. Un lungo percorso che per i biancorossi avrà inizio dagli ottavi di finale. "Iniziare dalla fase nazionale è qualcosa di importante – dice il ds Antonio Di Battista – E arrivarci con una rosa quasi al completo lo sarà ancora di più. Ma soprattutto servirà una condizione fisica e mentale all’altezza della situazione. Dovremo essere attenti e concentrati, avere la testa giusta sperando che anche le gambe diano il meglio di se stesse". Insomma, tutto dovrà rasentare la perfezione per battagliare alla pari contro avversari di un certo calibro. "Daremo fastidio a tutti, di questo ne sono certo – dice il direttore sportivo dei biancorossi – Perché lo abbiamo già dimostrato lungo tutto il campionato. Penso alle gare contro l’Entella o la Ternana. Anche contro le big del nostro girone ce la siamo sempre giocati alla pari. Naturalmente mi auguro che tutti riescano a dare il cento per cento". Il Rimini attende. E lo fa senza conoscere il nome dell’avversario da battere. Sicuramente non un vantaggio. "Non lo è ma vale per tutti, il format è questo – va al sodo Di Battista – Le squadre che arrivano dal primo o dal secondo turno della fase a gironi possono essere magari più rodate, ma non penso fondamentalmente che sia questo a fare la differenza. Sarà importante arrivarci bene di testa e di gambe".

Con i biancorossi che, al fianco di tante big, non partiranno di certo da favoriti. Tanto più che le vincitrici della Coppa Italia storicamente non hanno avuto mai vita lunghissima ai playoff... "Ci proveremo a invertire questa tendenza, e per la legge dei grandi numeri...". Il presente dice playoff, ma la dirigenza del club di piazzale del Popolo per forza di cose è costretta a tenere gli occhi anche sul futuro. Su quella prossima stagione alla quale in diversi stanno già lavorando. "In fin dei conti lo abbiamo fatto per tutta la stagione monitorando i giocatori di nostro interesse, oppure prolungando il contratto ai giocatori che riteniamo i più rappresentativi del nostro gruppo". E mister Buscè? "Adesso pensiamo soltanto ai playoff, restando concentrati sull’obiettivo. Ci sarà tutto il tempo anche per sedersi e parlare con il mister".