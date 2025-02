Rimini al ’Neri’ per tornare a volare. Buscè: "Coraggio e ritmi alti"

Gli infortuni a ripetizione, la prima vittoria del 2025 che latita e, ultimo ma non ultimo, quel -2 in classifica piombato sulla testa dei biancorossi in settimana. Che il Rimini stia affrontando il periodo più complicato della propria stagione è sotto gli occhi di tutti. Sicuramente anche sotto quelli di Buscè che, alla vigilia della gara con il Perugia, match ora fondamentale in chiave playoff, prova a ridimensionare le aspettative ’alleggerendo’ quel suo Rimini che da più di qualche settimana a questa parte si è inceppato. Per un motivo o per l’altro.

"Questa squadra, come ho sempre detto, cerca sempre di fare il meglio – dice l’allenatore dei biancorossi – Io non ho mai parlato dei primi cinque posti della classifica, credo che viaggiare con i piedi per terra sia importante. So perfettamente che durante un’annata tante difficoltà bisogna metterle in conto e affrontarle. Nell’ultimo periodo abbiamo speso tanto, abbiamo giocato più degli altri affrontando trasferte lunghe in campionato e in coppa. Chi pensa che questa squadra possa andare tutte le domeniche a vincere su tutti i campi non ha capito le difficoltà tecniche e fisiche. Però questi ragazzi escono sempre a testa alta dal campo".

Uno sfogo in piena regola quello di Buscè alla vigilia di una gara contro un avversario che la classifica dice deluso, ma comunque di valore. E ora anche pericolosamente vicino. "È un avversario totalmente diverso rispetto a quello che abbiamo affrontato all’andata – spiega – Il Perugia è una di quelle squadre che, guardando la rosa, dovrebbe stare più avanti in classifica. Quindi, vuol dire che qualche difficoltà l’ha avuta. Ma ora non ha la stessa mentalità di quando li abbiamo affrontati mesi fa, è una squadra più accorta, più attenta. E che ha tanti giocatori esperti".

Fotografato l’avversario, Buscè ha chiaro in mente quello che dovranno fare i suoi. Magari, qualcosa in più rispetto alle ultime partite nelle quali il Rimini è riuscito a non perdere, ma non è mai andato vicino a vincere (il successo manca ai biancorossi da quasi due mesi). "Dobbiamo tenere i ritmi alti, avere il coraggio di osare anche un po’ di più in un momento di difficoltà a fare gol, sempre con equilibrio però – si raccomanda – Ciò non vuol dire cercare solo di non prendere gol. Questa è una squadra che va sempre in campo per fare la partita. E lo farà anche con il Perugia".