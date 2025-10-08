Rimini al tappeto a Verona. È la terza sconfitta di fila

Niente da fare per la Primavera del Rimini. Alla terza di campionato i biancorossi hanno lasciato tutto sul campo della Virtus Verona (2-0). Di Gallina e Dore i gol che non hanno lasciato scampo alla squadra biancorossa che dopo tre giornate viaggia ancora a quota zero in classifica. Una partenza tutta in salita che, in fin dei conti, si sarebbe potuta facilmente immaginare visti i problemi del settore giovanile riminese. Nella burrasca societaria, infatti, non c’è certamente finita soltanto la prima squadra. A pagarne le conseguenze anche tutto il vivaio del club di Piazzale del Popolo, o quello che ne rimane. Soprattutto la formazione Primavera che a oggi non ha ancora un allenatore regolarmente tesserato, dopo aver ’perso’ mister D’Alesio, tornato in prima squadra. Così, in 270 minuti il Rimini ha sempre lasciato tutto all’avversario di turno, cosa successa anche sabato scorso a Verona.

Primavera 4. Girone A (3ª giornata): Lumezzane-Pergolettese 1-2, Mantova-Alcione Milano 1-0, Pro Patria-Arzignano Valchiampo 2-0, Triestina-Carrarese 1-1, Virtus Verona-Rimini 2-0, Carpi-Torres 1-1.

Classifica: Pro Patria, Pergolettese 9; Virtus Verona, Alcione Milano 6; Carrarese 5; Triestina, Mantova 4; Lumezzane 3; Carpi 2; Torres, Arzignano Valchiampo 2; Rimini 0.