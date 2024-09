Rimini, appuntamento coi 3 punti rimandato. Ubaldi illude: poi l’Entella colpisce due volte

rimini

1

virtus entella

2

Rimini (4-3-3): Colombi; Cinquegrano (25’ st Longobardi), De Vitis (10’ st Gorelli), Lepri, Semeraro; Megelaitis, Fiorini (10’ st Garetto), Langella; Malagrida, Ubaldi (25’ st Parigi), Cioffi (25’ st Cernigoi). A disp.: Vitali, Sammarini, Brisku, Falbo, Bellodi, Accursi, Lombardi, Dobrev. All.: Buscè.

Virtus Entella (3-5-2): Siaulys; Manzi, Tiritiello, Parodi (10’ st Ndrecka); Bariti, Lipani, Corbari, Franzoni, Di Mario (31’ st Siatounis); Guiu (44’ st Santini), Castelli (44’ st Thioune). A disp.: Paroni, Del Frate, Siatounis, Marconi, Piredda, Zappella, Costa, Ghio, Portanova. All.: Gallo.

Arbitro: Fabrizio Ramondino di Palermo. Assistenti: Glauco Zanellati di Seregno e Matteo Lauri di Gubbio. Quarto ufficiale: Enrico Eremitaggio di Ancona.

Reti: 15’ pt Ubaldi, 36’ pt Castelli, 4’ st Guiu.

Note - Spettatori 2.503: 1.780 abbonati e 723 paganti. Angoli 2-4. Ammoniti: Franzoni, Gorelli, Manzi, Langella, Garetto.

Stessi difetti, meno brio. E contro un avversario che di sconti non ne fa. Così, il Rimini è costretto a mandare giù la prima sconfitta della stagione. L’Entella al ’Neri’ va sotto, poi la ribalta. Complici le solite amnesie biancorosse in una serata nella quale anche la verve offensiva è questa sconosciuta.

Buscè rivoluziona il suo undici rispetto a quello del debutto. E con il senno di poi verrebbe da chiedersi: perché? La difesa ha tre interpreti nuovi su quattro con il solo Lepri confermato. A centrocampo c’è il debutto di Fiorini e in zona gol spazio a Ubaldi al posto di Parigi. Ubaldi che al primo affondo non perdona. Al senno di poi non ci si pensa in avvio quando il Rimini la sblocca subito. Langella, nel nuovo ruolo di mezzala, si spinge fino in fondo sulla sinistra, per l’attaccante umbro al centro dell’area è una passeggiata buttarla dentro. L’Entella si rifà sotto passata la mezz’ora.

Un lampo dei liguri quello che porta Castelli al gol di testa sul cross pennellato dall’ex Bariti. La ripresa non si apre esattamente bene per i biancorossi. Malagrida perde un duello sulla fascia, Cinquegrano si fa tagliare a fette da Guiu che si accentra e in diagonale batte Colombi. E sono appena passati quattro minuti. Buscè corre ai ripari, se così si può dire. Dentro Gorelli in difesa e Garetto in mezzo al campo. Per poi alzare il potenziale offensivo poco dopo con i pezzi da novanta Parigi e Cernigoi.

Il tutto per tutto nel tentativo di rimettere in piedi una partita nella quale, almeno nella ripresa, il Rimini non riesce a dare troppi segni di vita. Prestando il fianco all’avversario, ma anche producendo una miseria in fase offensiva. Il tutto per tutto non funziona. I biancorossi non pungono mai e lasciano il ’Neri’, alla prima’, a testa bassa.

Donatella Filippi